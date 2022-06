"¡Gabo es tu tío!": Hijo de Lisandra Silva confundió a su padre, Raúl Peralta, con su hermano gemelo

13 jun. 2022 - 09:01 hrs.

Un divertido video fue el que publicó Raúl Peralta junto a su hijo, Noah, en el que aparece algo confundido con el nombre de su padre. Y es que el pequeño, que también es hijo de Lisandra Silva, mencionó el nombre de su tío, Gabriel, en vez de el de su progenitor.

Cabe recordar que Raúl y Gabriel son hermanos gemelos, y ambos comparten el estilo y además, la pasión por la danza. Los dos conforman la dupla llamada "Power Peralta".

"La confusión de Noah"

El bailarín subió un video a su cuenta de Instagram, en donde aparece tomando a su bebé sobre sus hombros, diciéndole a su pequeño, "tu papá se llama Raúl".

No obstante, Noah, balbuceando, ratificó a su papá y le señaló, "no, Gabo", refiriéndose al hermano de Raúl. Ante esta inesperada respuesta, Raúl lo corrigió y le dijo, "Gabo es tu tío".

Así se llevaron un largo rato. Si bien el chileno insistió en su punto, lo cierto es que Noah siguió mencionando a "Gabo" como el nombre de su padre.

La divertida reacción del pequeño en el video logró miles de likes y cientos de comentarios, de los seguidores que no contuvieron su risa.

"Me encanta", "que tierno", "nos confundimos nosotras y no se va a confundir ese bebecito", "yo sigo a los dos y aún no sé cuál es cuál", "nadie sabe quien es quién", "si le pasa a él, le pasa a cualquiera", son algunos de los mensajes que más se repitieron en el posteo.

