"¿Se supone que yo le di un beso?": La reacción de Mónica Godoy ante particular mensaje de un usuario

Si bien las redes sociales son empleadas por los famosos como una herramienta para interactuar con sus fanáticos, más de uno ha dejado en evidencia curiosas situaciones que deben enfrentar.

Una de ellas es la actriz chilena Mónica Godoy, quien expuso ante sus más de 650 mil seguidores de su cuenta de Instagram, la particular mención que hizo un seguidor en su perfil, en la que usó una fotografía de ella.

"¿Se supone que yo le di un beso?"

El hombre en cuestión pegó el sticker "Tu turno" en una de sus stories, el cual funciona como una estrategia para iniciar variados temas, retos y publicaciones entre los usuarios.

Como si de una conocida se tratara, se sumó a la dinámica utilizando una imagen reciente de Godoy bajo el asunto: "Foto de personas que besan rico".

En el post, etiquetó a Mónica y escribió "no me cabe la menor duda". Pero probablemente no imaginó jamás que dicho contenido llegaría a ser visto por la intérprete y menos que ella le respondería.

En su cuenta personal, la chilena no quedó indiferente y reaccionó a la publicación del usuario, ante la que se mostró bastante desconcertada.

"¿O sea, se supone que yo le di un beso a este hombre?", partió escribiendo. De todas formas, demostró que se lo tomó con humor y entre varias risas añadió que "no entiendo nada".

