De amor, desamor y despecho: Las canciones que Shakira ha dedicado a sus parejas durante su carrera

10 jun. 2022 - 09:10 hrs.

Se dice que un artista escribe de lo que sabe. Prueba de esto es Shakira, quien ha dedicado a lo largo de su extensa carrera una serie de canciones a quienes fueron sus parejas, incluyendo a su último novio, Gerard Piqué, de quien se separó este año.

A continuación revisa una lista de canciones, las cuales fueron escritas a todos los hombres que marcaron alguna etapa de su vida.

Óscar Ulloa, su primer amor

Cuando era una adolescente de 17 años, y lanzó "Pies descalzos", Shakira publicó la canción "Antología", en donde hace un homenaje a quien marcó dicha etapa de su vida.

"Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos, con tus tantos dulces besos repartidos. Despegaste del cemento mis zapatos para escapar los dos volando un rato. Pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin tu amor", recitaba la cantante.

Sin embargo, pocos suman el sencillo "Dónde estás corazón", el cual también fue dedicada a él, agradeciendo el apoyo que le dio en los inicios de su carrera, cuando se mudó de Barranquilla a Bogotá.

"¿Dónde estás, corazón? Ven, regresa por mí, que la vida se me vuelve un ocho si no estás aquí", se escucha en la canción, que cuanta con la participación de Óscar Ulloa en el clip musical.

Su polémica relación con Osvaldo Ríos

Cuando Shakira tenía 20 años, comenzó un romance con el actor y modelo puertorriqueño Osvaldo Ríos, que por ese tiempo tenía 37.

En 1998, en el disco "¿Dónde están los ladrones?", incluyó la canción "Tú", una balada romántica en donde deja de manifiesto su amor por él, aunque ella nunca lo confirmó.

Shakira y Osvaldo Ríos

"Eres tú, amor, mis ganas de reír, el adiós que no sabré decir porque nunca podré vivir sin ti", canta la colombiana, pese a que solo duraron un año juntos.

Las canciones a Antonio de la Rúa

Comenzaban los 2000 y en ese entonces Shakira inició una relación con Antonio de la Rúa, hijo del entonces presidente argentino, Fernando de la Rúa.

A él le escribió "Suerte", en donde la colombiana señala: "Suerte que en el sur hayas nacido y que burlemos las distancias", refiriéndose geográficamente a Argentina, aunque fue en 2006 cuando lanzó la canción que define su romance.

Esto porque ese año lanzó "Día de enero", la cual cuenta la historia de ambos. "Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz. Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí (...) Y aunque hayas sido un extranjero hasta en tu propio país, si yo te digo: '¿Cómo dices?', tú aún dices: '¿Qué decís?' Y lloras de emoción, oyendo un bandoneón", recita.

Y al momento de terminar su relación, justo cuando estaba conociendo a Piqué, en 2010 publica "Lo que más", en la cual se despide de él para siempre.

"Sabe Dios cómo me cuesta dejarte y te miro mientras duermes, más no voy a despertarte, es que hoy se me agotó la esperanza porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza. Todos estos años caminando juntos ahora no parecen tanto", canta la colombiana.

Sus últimos versos a Gerard Piqué

No cabe duda que Gerard Piqué marcó para siempre la vida de Shakira, ya que se convirtió en el padre de sus dos hijos y vivieron un sólido romance durante 12 años.

En 2017 le dedicó "Me enamoré", de su disco "El Dorado", en donde hace referencia a la primera vez que lo vio, e incluso las aprensiones que tuvo al comenzar su romance.

"Pensé: 'Este todavía es un niño, pero qué le voy hacer (...) Lo vi solito y me lancé. Me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita", son solo muestra de los románticos versos que escribió.

Y en 2022, hace pocas semanas, Shakira lanzó "Te felicito" junto a Rauw Alejandro, que muchos, tras conocer el quiebre de la pareja, consideran como una melodía llena de indirectas a Piqué.

Esto porque en la letra señala versos como: "Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso (...) te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúas".

