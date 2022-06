"Me quedó como una virutilla": La tristeza de Coté López tras someterse a tratamiento capilar que dañó su pelo

08 jun. 2022 - 11:00 hrs.

La influencer y empresaria chilena María José "Coté" López no lo está pasando bien. En su cuenta de Instagram, la esposa de Luis "Mago" Jiménez contó que quiso renovar su look, sin embargo, vivió una pésima experiencia producto de un mal procedimiento estético.

Con la voz entrecortada, Coté relató parte del proceso al que se sometió para hacerse un retoque en su cabello, pero el resultado no solo la decepcionó, sino que ahora está bastante afligida, ya que le dañaron el pelo.

"Se me cortó todo el pelo y me quedó como una virutilla. Les juro que estoy mal", partió contando a sus seguidores mediante el formato stories, donde enseñó como quedó su cabellera rubia. Acto seguido, señaló que intentó arreglarlo a través de masajes capilares, sin tener éxito.

En concreto, la modelo detalló que fue a una peluquería para realizarse un "bótox capilar" y destacó que "nunca me hago nada, de hecho tengo la raíz gigante porque he estado sanando mi pelo. La idea era hacerme cualquier cosa para darle más brillo".

Mientras le hacían el tratamiento, le aplicaron un "matizante", fue en ese momento que comenzó a notar que el tono que estaba tomando su cabello no era lo que quería y se lo comentó al estilista a cargo: "Me empiezo a ver el pelo blanco abajo y gris. 'Me estás cambiando el color', le digo. Entonces me empecé a asustar".

En el registro, la influencer expresó su disconformidad y tristeza por el estado actual de su pelo. "Me lo sequé y no llegan a entender cómo está de asqueroso, es una paja... es una cosa que no la puedo tocar. Está como apelmazado, es una virutilla entera. Me quiero matar, no sé qué hacer", lamentó.

En este sentido, explicó que durante un largo tiempo cuidó su cabello y que solo quería un cambio de look sutil. "De verdad me cuido tanto el pelo, dije, 'me va a quedar más bonito, más brilloso'. Les juro que demandaría a morir, pero me cae bien la dueña, entonces tampoco lo voy a hacer, pero estoy mal", aseguró.

Finalmente, subió una fotografía de ella en la que se ve visiblemente afectada, en la que dejó en evidencia el mal resultado que tuvo. "No hace nada bien", sentenció.

