Así luce la hija de Meghan y Harry al cumplir un año: Lució vestido que habría sido regalado por sus tíos Kate y William

El príncipe Harry y Meghan Markle acaban de celebrar el primer cumpleaños de su hija, Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Como parte de la celebración, compartieron una tierna fotografía, en la que aparece la pequeña con un tierno vestido.

Al contrario del príncipe William y Kate Middleton, quienes fueron fotografiados durante el Jubileo de Platino de la reina Isabel, los duques de Sussex mantuvieron un perfil discreto durante todos los actos protocolares.

A pesar de la apretada agenda que pudieron tener durante su visita al Reino Unido, tuvieron tiempo para festejar a la más pequeña de la familia real y organizaron un picnic en el jardín trasero del Palacio de Windsor.

Meghan Markle y el príncipe Harry hicieron pública la segunda fotografía oficial de su hija menor. En la imagen que fue compartida en la cuenta de Instagram de Misan Harriman, fotógrafo y amigo de la pareja, se puede ver cómo luce en la actualidad.

En el retrato, aparece Lili sentada sobre el césped, mostrando sus primeros dientes. A su corta edad, la pequeña tiene un gran parecido con su padre, pues heredó su melena rojiza y algunas facciones de su cara como el tamaño de sus ojos.

Lució un tierno vestido azul claro, un sutil estampado de cuadros, mangas de ángel y los detalles fruncidos alrededor del cuello. Mientras que en el cabello llevaba un tierno lazo blanco en tela de algodón.

Aunque no estuvieron presentes, se cree que fueron sus tíos, Kate Middleton y el príncipe William, quienes le obsequiaron el traje de gala para tan importante fecha. Sus hijos, la princesa Charlotte y Louis también usaron durante los actos protocolares vestimenta de la misma marca de ropa, Amaia Kids.

En otra de las fotos, se puede ver a Meghan sosteniendo en los brazos a Lilibet mientras comparten con algunos de los invitados.

It was such a privilege to celebrate the 1st birthday of Lilibet with my family and hers! Joy and face painting all around ❤️🎂🎉 pic.twitter.com/bg3RY6MOEu