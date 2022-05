Hermana de Thalía habla de los dolores intensos que sufre la cantante por la enfermedad de Lyme

31 may. 2022 - 20:00 hrs.

Hace trece años Thalía vivió uno de los episodios más dolorosos de su vida al ser diagnosticada con la enfermedad de Lyme, una afección causada por la picadura de una garrapata.

Desde entonces la estrella mexicana adapta su vida a este padecimiento, pues la enfermedad no tiene cura. Su hermana, la también actriz Laura Zapata, reveló detalles de su cotidianidad.

Todo sobre Thalía

Thalía lidia con dolores muy fuertes, contó su hermana

Aunque es muy común verla en sus redes sociales alegre y positiva, hay momentos en los que la enfermedad la golpea nuevamente.

Cuando Thalía desaparece de sus plataformas digitales, donde es muy activa, sus fanáticos comienzan a preocuparse, pues temen que la enfermedad gane terreno y la aleje de las pantallas.

La enfermedad de Lyme es transmitida por la picadura de una garrapata y afecta el sistema nervioso, la piel y el corazón. Quienes la padecen experimentan fatiga, dolores intensos en las articulaciones y debilidad en las extremidades.

Zapata dijo, en un encuentro con los medios de comunicación, que su hermana tiene que lidiar frecuentemente con las secuelas de Lyme.

Según aseguró la hermana, la recordada "Marimar" sufre de fuertes dolores que muchas veces le impiden levantarse, sentarse o caminar, sin embargo, es tan persistente que siempre encuentra la forma de hacerlo.

“A veces se siente mal, me dice: ‘Hermanita, no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo’. Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en su casa, me dice: ‘Me voy a obligar porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar’”, añadió la actriz, según declaraciones reseñadas por El Heraldo de México.

Thalía, por su parte, no oculta que padece la enfermedad. En el pasado contó cómo se sintió al ser diagnosticada y también explicó que debe llevar un estilo de vida muy saludable y recibir tratamientos para lidiar con las secuelas.

Todo sobre Famosos