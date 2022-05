"No me puedo mover": Estos son las dolores que sufre Thalía por la enfermedad de Lyme

31 may. 2022 - 11:00 hrs.

Fuertes dolores articulares, producidos por la enfermedad de Lyme, serían responsables del complicado momento por el que pasa la diva mexicana, Thalía. Según contó la media hermana de la cantante, la actriz Laura Zapata, el dolor afecta constantemente la vida de la artista.

Si bien, la intérprete de "Arrasando" no se ha pronunciado sobre su estado de salud, anteriormente ha sido muy transparente con los efectos de la enfermedad en su cuerpo.

Pero ahora, según relata Laura Zapata, hay días en los que se siente muy mal.

"Me dice: 'Hermanita, no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo'", contó Zapata en Hoy. "Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en casa y me dice: 'Me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar'", agregó la actriz.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

En 2007 Thalía fue diagnosticada con esta enfermedad que se transmite principalmente por la picadura de las garrapatas que tienen la bacteria Borrelia burgdorferi.

Hasta el momento, esta garrapata infectada no se ha detectado en Chile, y los pocos diagnósticos en el país, corresponden a casos importados desde el extranjero. Pero en Estados Unidos es una preocupación de las autoridades de salud en ese país.

¿Por qué causa dolor?

El dolor es uno de los principales síntomas de la enfermedad, ya sea durante los primeros días de enfermedad, como en los casos más complicados que quedan sin tratar.

Según el sitio MedlinePlus, durante los primeros 30 días desde que se tuvo contacto con la garrapata, se puede sentir:

Eritema migratorio. Un sarpullido que crece con el paso de los días, no duele ni pica, pero se puede sentir caliente al tacto.

Fiebre.

Escalofríos.

Dolor de cabeza.

Fatiga.

Dolor muscular y articular.

Inflamación de los ganglios linfáticos.

La enfermedad de Lyme puede ser completamente tratada y mientras antes comiences mejor. Es que incluso con los medicamentos necesarios, algunas molestias se podrían sostener durante 6 meses posteriores a la enfermedad.

Pero cuando esta no es trata a tiempo, la infección se puede traslada a grandes órganos, tejidos o sistemas, lo que puede derivar en problemas de salud como:

Dolores de cabeza severos y rigidez en el cuello.

Parálisis facial.

Artritis con dolor intenso en articulaciones grandes.

Dolor que va y viene en los tendones, músculos, articulaciones y huesos.

Latido cardiaco irregular.

Inflamación del cerebro y médula espinal.

Dolor en los nervios.

Dolor punzante o entumecimiento.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

