"No pienso hacer el ridículo como tú": A 45 años del polémico despido de Raquel Argandoña de Sábado Gigante

En sus 50 años de emisión, el programa "Sábado Gigante", además de brindar momentos de entretención a miles de familias, también dio pie a polémicas. Una de las más icónicas ocurrió hace 45 años, entre Raquel Argandoña y el conductor del espacio, Mario Kreutzberger, "Don Francisco".

Argandoña, que para ese año, el 1977, tenía poca experiencia en televisión, era una de las modelos de Don Francisco, que se encargaba de entregarle los premios y asistir a los invitados al estudio.

"No pienso hacer el ridículo"

En una de las emisiones del espacio, mientras realizaban un concurso llamado "La gran jornada", donde sacaban bolitas con número y premiaban al público, a Don Francisco se le ocurrió animar el momento con un distendido baile afrocubano.

Además de Raquel Argandoña, había otra modelo en el estudio. De acuerdo a palabras que la misma conductora dijo en abril de este 2022, su compañera se movía de forma "espectacular".

Luego que Mario bailara con esa mujer, se dirigió hacia Raquel, a quien le dijo: "Ya, ahora voy a bailar con usted", provocando un tenso intercambio en vivo y en directo.

"No, no voy a bailar contigo", le contestó Raquel, mientras Don Francisco le insistía y le dijo: "Es que vas a bailar". Tras escuchar una nueva negativa por parte de la diva, le preguntó: "¿Y por qué no va a bailar?", recibiendo una dura respuesta de Argandoña.

"Porque no pienso hacer el ridículo como tú", le disparó la "Raca", ante un Mario Kreutzberger que no quiso hacerse problemas y siguió bailando, no sin antes decirle: "Ok, seguiremos haciendo el ridículo".

Luego de terminar el concurso, Raquel supuso que el impasse había quedado hasta allí. No obstante, el productor del espacio, Antonio Menchaca, la llamó y la despidió del programa, a dos años de su arribo.

"No me puse a llorar, pero me dolió, porque yo con esa plata ayudaba a mis papás", reconoció Argandoña en un video de su canal de YouTube, recordando que tardó dos meses para volver a encontrar trabajo y seguir en su ascendente carrera mediática.

¿Fue para mejor el despido?

En el mismo registro, Raquel rememoró que a los años, con ella ya siendo un reconocido rostro del espectáculo nacional, se volvió a encontrar con Antonio Menchaca en un contexto fuera de lo laboral, y tuvieron una conversación en donde él le recordó el despido.

"Tú nunca me has agradecido algo (...) si yo no te hubiese echado, a lo mejor no serías lo que eres ahora", le comentó Menchaca. "A lo mejor tenía razón", reflexionó Raquel, una de las pocas personas que se ha atrevido a contestarle a Don Francisco.

