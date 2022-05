Dua Lipa se cae durante un concierto y fans debaten si usaba o no playback

30 may. 2022 - 20:10 hrs.

La cantante británica Dua Lipa vivió un bochornoso momento cuando, en medio de uno de sus conciertos en Italia, se resbaló y cayó en el escenario mientras cantaba una canción.

La artista, de 26 años de edad, está de gira por los países europeos con su "Future Nostalgia Tour", el mismo show que presentará en Chile el próximo 16 de septiembre, en su único concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La bochornosa caída de Dua Lipa

La cantante apareció con un enterizo color fucsia e interpretaba el tema “Be The One”. Por un momento, comenzó a brincar y tuvo un traspié con uno de sus tacones y cayó semisentada, pero inmediatamente se levantó con ayuda de uno de sus bailarines.

En esos pocos segundos, cuando perdió el control, la pista de la canción se seguía escuchando y, a pesar de que la joven artista siguió con el show como si nada hubiese pasado, quedó en evidencia que la cantante usaba playback.

El público que se encontraba en el show aplaudió para darle apoyo a su ídola. Sin embargo el momento quedó inmortalizado en varios videos que circularon en las redes sociales, generando opiniones encontradas entre sus seguidores.

Fans reaccionan en las redes

Los usuarios en las redes sociales mostraron posiciones encontradas. Mientras unos señalaron que el playback era evidente, otros aseguraron que se trató de un efecto de sonido porque el micrófono estaba abierto para el momento de la caída.

“Y todos aplauden. Me refiero al playback”, dijo una usuaria en Twitter. “Bueno, literalmente la levantaron”, “¡y las voces no fallaron!”, “¿qué playback, el micrófono que escuchas claramente golpeando el suelo o los coros cantando como de costumbre? Ella no hace playback nunca”, fueron algunas de las opiniones.

Esta no es la primera vez que Dua Lipa tiene un accidente de esta naturaleza. El pasado mes de marzo, también perdió el micrófono cuando tropezó con uno de sus bailarines, mientras la canción seguía sonando.

