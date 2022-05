Daniel "Huevo" Fuenzalida recordó el fallecimiento de su madre: "Nunca había visto morir a una persona"

30 may. 2022 - 18:00 hrs.

Fue en febrero del 2021 cuando la madre del locutor radial y conductor de televisión, Daniel "Huevo" Fuenzalida, falleció, tras complicaciones de salud.

A más de un año de dicho episodio, Fuenzalida dio una entrevista a Canal 13, en donde cuenta cómo fue para él la muerte de su progenitora, y el impacto que tuvo en su vida, esta sensible pérdida.

"Nunca había visto morir a una persona"

En el momento en el que Martín Cárcamo le preguntó sobre su madre, Fuenzalida le advirtió que, "voy a llorar al tiro porque es un tema muy, muy, complicado", emocionándose hasta las lágrimas.

Tras lo anterior, recordó una de las conversaciones que tuvo con su madre durante sus últimos días de vida, cuando estaba hospitalizada.

"Lo primero que me dice '¿aquí me voy a morir?'. Yo le dije 'no, mamá, no te vas a morir' Y a las 10, mi papá me dice 'vente que la mamá está mal'", rememoró el "Huevo".

En ese momento, acompañó a su progenitora hasta que su corazón dejó de latir. "Yo nunca había visto morir a una persona... y era mi mamá", recordó entre sollozos.

¿Por qué le dicen "Huevo"?

Si bien ha querido desmarcarse del apodo de "Huevo", haciéndose llamar a sí mismo "Ex Huevo", Daniel Fuenzalida sigue siendo reconocido por gran parte del público bajo dicha etiqueta.

En el mismo programa, el locutor radial reconoció que su sobrenombre se remonta a su época de excesos con el alcohol y drogas, vicios que superó hace ya 13 años.

Mientras trabajaba en "Extra Jóvenes", y ya siendo consumidor activo de cocaína y bebidas alcohólicas, uno de los productores le decidió llamar "Huevo", ya que según el mismo explica, "si no estaba duro, estaba cocido".

Todo sobre Famosos chilenos