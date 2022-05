Nano Calderón desmiente quiebre amoroso con su pareja Rebeca Naranjo: "No saben que w... inventar"

29 may. 2022 - 14:00 hrs.

Alrededor de 4 años lleva Nano Calderón en su relación con Rebeca Naranjo, quienes no temen demostrar su amor en las redes sociales y suelen compartir fotografías juntos ante sus miles de seguidores

Es por esto que muchas personas están constantemente pendientes de la relación que tiene el hijo de Raquel Argandoña, lo que se ha prestado para generar diversos rumores sobre un posible quiebre amoroso entre los jóvenes.

@nanocalderon97

Esta supuesta noticia se generó después que Rebeca borrara todas sus fotografías de Instagram, incluyendo las postales donde salía "Nano" y, además, según los seguidores de la pareja, esta se había dejado de seguir en la misma red social.

"Ya no saben que w... inventar"

El sábado 28 de mayo, Calderón se dedicó a interactuar con sus seguidores de Instagram mediante la caja de preguntas, donde muchos le preguntaron sobre sus proyectos, sus autos, pero también sobre Rebeca y su separación.

"Por qué dicen que terminaste con la Rebe?", preguntó un usuario, a lo que "Nano" le respondió: "Ni nosotros sabemos, pensaron que unas historias eran para mí y ya no saben que w... inventar", aseveró, tomando la situación con gracia.

@nanocalderon97

La historia de Instagram a la que se refiere Calderón fue hace un par de días, cuando su novia escribió: "Sigue engañando a la gente, ya llegará tu hora", alertando a sus seguidores por una posible indirecta a "Nano".

@rebe_naranjo

Todo sobre Nano Calderón

"Nunca nos hemos seguido"

No obstante, un par de preguntas más tarde, otro usuario se hizo presente para darle a entender a "Nano" la supuesta razón de este rumor. "Pensaron que terminaron por borrar fotos y borrarse de Ig men, pero es una wea muy tonta", explicó el seguidor.

Por esta razón, Hernán Junior decidió explicar la situación que está viviendo Rebeca con su red social.

"Yo no he borrado nada, la Rebe ocultó todas sus publicaciones porque estaba teniendo dramas con insta que la estaban bloqueando sin dejar responder los dm, eliminando fotos que infringían normas supuestamente, etc. entonces ocultó todo."

@nanocalderon97

Dentro de la misma historia, el joven reveló que, a lo largo de su relación, jamás se han seguido en redes sociales con Rebeca, por razones más graciosas que graves. "Vemos la historia y nos picamos cuando uno sube una foto mala del otro".

Revisa la reacción de "Nano"

@nanocalderon97

@nanocalderon97

Todo sobre Famosos chilenos