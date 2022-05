"Contigo me atrevo y me lanzó": DJ Méndez muestra en sus redes sociales a su novia

28 may. 2022 - 18:00 hrs.

Poco se sabía de la relación actual en la que se encontraba el artista nacional, DJ Méndez, sin embargo, las alertas se activaron hace un par de días cuando se vio al cantante bailando sensualmente con una mujer en un evento al aire libre. Rápidamente, los fans del músico aseguraron que no se trataba de su novia.

Este rumor de infidelidad hizo que Leo se molestara pues, según él mismo explicó, la joven que se ve en el video "es polola de un amigo... Mi conciencia está limpia y en paz".

Por todo lo anterior es que aprovechó la instancia para mostrar a su verdadera novia.

Leo Méndez compartió ante sus más de 471 mil seguidores en Instagram una fotografía junto a Beatriz Fuentes, donde se ve a ambos mirándose y sonriendo. El post estuvo acompañado de tiernas palabras hacia su novia y en poco tiempo superó los 12 mil likes.

"Entre arcoíris, lluvias, olas Del Mar y tormentas, estaremos juntos igual! somos libres de hacer lo que nos nazca y sobre todo lo que nos hace feliz", partió diciendo el cantante.

"Contigo me atrevo y me lanzo a esta montaña rusa de emociones, pero juntos de la mano por el camino, no es fácil encontrar a esa persona que te eleva, te apoya y apaña en todas", cerró diciendo DJ Méndez, sin antes invitar a sus seguidores a revisar la cuenta de Instagram "@leo_bea2022", perfil donde postea la historia de amor con ella.



Revisa el post de Instagram

@_mendezofficial

Cuenta de Leo y Bea

El pasado 6 de mayo se posteó la primera fotografía en la cuenta "leo_bea2022", perfil destinado a "recolectar momentos" de la actual pareja.

Con siete post publicados, más de 10 mil personas los siguen para ver las locuras que comparten viviendo su amor.

Esta nueva relación ha recibido solo buenos deseos por parte de los fanáticos de Méndez, quienes le suelen comentar sus fotografías con mensajes como: "Felicidades, querido Leo... los mejores deseos para ustedes... Muy lindos" y "Las relaciones expuestas casi nunca funcionan, ojalá esta si funcione suerte a ambos".

@leo_bea2022

Todo sobre Famosos chilenos