Catalina Palacios relata cómo es su nueva vida viviendo frente al mar: "Para mí una sensación maravillosa de libertad"

28 may. 2022 - 09:00 hrs.

La cantante y exfigura de "Mekano", Cata Palacios, se fue de Santiago para hacer una nueva vida en las costas de Chile, específicamente en Maitencillo, región de Valparaíso. Junto con ella, también se fue su hija de cuatro años y su novio Rodolfo Neira, médico internista.

En conversación con LUN, detalló el motivo detrás de esta decisión: "Estoy feliz, era algo que quería hacer desde hace mucho. Se dio una oferta única, no había que pensarlo mucho. La oportunidad ocurrió hace muy poco y hay oportunidades que no hay que dejar pasar", reflexionó.

"Me cambié a una casa más chica que la que tenía antes, no vivo frente al mar, pero en el horizonte veo el océano, lo que es para mí una sensación maravillosa de libertad", detalló Palacios.

"No me gustaba el olor ni el ruido"

Respecto a su mudanza, cuenta que nunca estuvo muy acostumbrada a la vida capitalina: "Viví en Algarrobo entre los 5 y los 8 años. Ese periodo de conexión con el mundo e identificación caló hondo en mí, me gustaba mucho ese lugar y me causó mucha tristeza cuando tuvimos que cambiarnos".

Luego, su vida en la capital no fue de lo mejor al comienzo: "Recuerdo que no me gustaba ni el olor ni el ruido ni el aire de la ciudad. Lo pasé mal. Considero que siempre quise volver al mar, vivir cerca de la playa. Creo que aguanté en Santiago por motivos laborales".

Seguirá conectada a Santiago

La cantante se muestra contenta, aunque aclara que seguirá con "planes en Santiago", pero que irá ordenando sus prioridades a favor del tiempo y capacidades que tenga.

"Estoy contenta. El aire acá es limpio, no hay ruidos de autos ni de ciudad, solo de pajaritos. No conocía Maitencillo, lo vine a conocer ahora que me vine a vivir acá y me gusta mucho. Seguiré con planes y agenda en Santiago. Tampoco me queda tan lejos", concluyó.

