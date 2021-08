No gustó nada la presentación de Catalina Palacios como Marta Sánchez en el capítulo estreno de "The Covers". La chilena no convenció cantando "Desesperada" de la diva española.

El primero en emitir sus comentarios fue Beto Cuevas, quien al comienzo le dijo "elegiste quedarte en el mismo lugar, creo había una repetición en lo que hacías tus manos que cuando se hace un poco largo, juega un poquito en contra y había problemas de desafinación, que definitivamente si los practicas, los vas a poder dominar".

"Me faltó sentir el goce"

Luego vino el turno de Javiera Contador, quien criticó la rigidez que tuvo sobre el escenario. "Me pasó que encontré que no lo disfrutaste tanto porque estabas preocupada de hacerlo bien".

"Me faltó a mí sentir el goce de esa sensualidad, estabas como 'mateamente' tratando de controlar un movimiento que fuera tuyo, que siempre fueras Marta, y eso siento que te rigidizó", añadió.

Cata eso sí se defendió, argumentando que había elegido una presentación donde Marta se mueve poco, aunque Contador le rebatió señalando que para ella no pasa por el show, sino que por lo excesivamente técnico mostrado en el escenario, que le impidió mostrarse más suelta en el escenario.

Cata Palacios en el escenario de The Covers

El más duro con la exparticipante de "Mekano" fue Oscar Mediavilla, quien coincidió con sus compañeros y le dijo, "quizás si hubieses estado un poquito más relajada, disfrutándolo más, hubiera sido mucho más interesante", y le hizo saber algunos problemas de afinación que debieron ser arreglados.

En el backstage Cata Palacios reaccionó y dijo sinceramente que no sabía cómo le había ido, evaluando que con los comentarios del jurado "me hicieron bolsa, eso no más puedo decir".

"The Covers" se emite todos los viernes y domingo a partir de las 22:30 horas, justo después de Meganoticias Prime y también lo puedes ver en este enlace.

