Cata Palacios arremete contra quienes critican su forma de ser: "Para todos los que me dicen descuidada..."

La cantante y exfigura de "Mekano", Catalina Palacios, arremetió contra sus "haters" en redes sociales, dando una contundente respuesta a las críticas que le han esbozado durante el último tiempo.

Resulta que Palacios, quien ha preferido llevar una vida más ligada a la naturaleza, ha subido imágenes en donde se muestra sin maquillaje ni retoques estéticos.

Esto le ha valido cuestionamientos de parte de sus "fans", quienes le han señalado que debería aparecer más "arreglada" en los registros que sube a sus redes sociales.

La respuesta de Cata Palacios

Y Catalina Palacios se aburrió. Por lo mismo, decidió responderle a todos los usuarios que han comentado sobre su apariencia, subiendo, de forma irónica, una foto donde aparece totalmente arreglada.

"Como nunca me maquillo, aprovecho de dar jugo cuando lo estoy", partió diciendo al pie de la imagen, en donde aparece solamente su rostro en primer plano.

Agrego que "para todos los que me dicen mamarrachienta, hippie, fome, descuidada, poco preocupada, les dejo esta imagen sin importancia realmente, pero me peiné para la foto, me puse limón en el pelo, y maquillaje por una seca del canal, y la subí, pero esta realmente no soy".

Su publicación obtuvo miles de 'likes' y más de 300 comentarios, en donde casi todos instaron a que ella siguiera siendo como le sea cómodo.

"Preciosa tú, linda, eres un amor guapita, esa belleza tuya”, “te ves hermosa Kata”, “para mí, con o sin maquillaje, eres hermosa”, “me encantas hippie...", "tienes una belleza natural", "te ves increíble", "con maquillaje o sin eres guapa"; son algunos de los mensajes que se repitieron en la fotografía.

