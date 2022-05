"Me aislé, renegué, lloré": Carolina Soto revela que sufrió la pérdida de su embarazo

27 may. 2022 - 10:00 hrs.

Una lamentable noticia fue la que compartió en sus redes sociales la cantante Carolina Soto, quien reveló que perdió su embarazo cercano a los dos meses de gestación.

A través de su Instagram, la exintegrante de "Rojo", contó la noticia en horas de la tarde del jueves 26 de mayo, conmoviendo a sus cientos de miles de seguidores.

"Quería estar lo más lejos posible"

Al pie de una foto en donde ella aparece entre medio de un bosque, la chilena escribió, que, "usualmente acostumbramos a contar los éxitos... las vidas perfectas y todo lo lindo aquí (Instagram)".

"Esta vez quiero también contarles que hace más menos dos meses recibí la noticia que sería madre de nuevo, lo cual me hizo inmensamente feliz. Pero lamentablemente mi embarazo no llegó a su fin. Me aislé, renegué, lloré, quería estar lo más lejos posible", agregó.

Tras haber sentido todo lo anterior, aseguró que actualmente se encuentra "aprendiendo que no todo es tan malo, que siempre al final por difícil que sea entendemos que todo es perfecto y que nadie tiene la culpa, que recibo agradecida lo malo y lo bueno, que abrazo y entiendo a todas las mujeres que pasan o han pasado por lo mismo"

"Que la vida está más linda que nunca y dejaré que me acompañe y sorprenda. Y que Dios me está acompañando en todo momento. Gracias a mi familia y amigos que han estado en este proceso", finalizó.

El posteo en cosa de horas obtuvo miles de likes y decenas de comentarios de parte de sus fanáticos, quienes empatizaron con su situación y le enviaron mensajes de apoyo para este momento.

