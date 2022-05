"Con muletas y cojeando un poco": Francini Amaral y su recuperación en Brasil tras operación en ambos pies

26 may. 2022 - 06:55 hrs.

El pasado jueves 5 de mayo, la bailarina y exintegrante de Axe Bahía, Francini Amaral, se sometió a una compleja operación en sus pies. Su recuperación la lleva a cabo en Brasil, para estar cerca de sus amigos y familia, la que califica que es como "estar de vacaciones".

Amaral entró a pabellón luego de que fuera diagnosticada con neuroma de Morton, una condición que genera el "engrosamiento de un nervio en el pie justo a la altura del metatarso. El dolor que sentía en ambos pies era muy agudo, como si fuera un calambre", explica en conversación con LUN.

Actualmente, en plena recuperación, viajó hasta Indaiatuba, Brasil, para visitar a una amiga que vive en esa ciudad. Posteriormente, irá a visitar a su familia en Curitiba.

"Es como estar de vacaciones"

Respecto a la operación y su recuperación, tendrá que estar a lo menos cinco semanas en reposo y en vez de estar encerrada en su casa, decidió volver a Brasil para aprovechar ese tiempo para estar con sus amigos y familia.

Con la autorización de su médico, pudo viajar a su nación natal, llegando este lunes a tierras brasileñas. Ahí está visitando a su amiga Paula Vila, quien la está ayudando con su recuperación.

"Todo va súper bien. Aún estoy con muletas y cojeando un poco. Preferí operarme ambos pies al mismo tiempo para no duplicar el tiempo de recuperación. Trabajo bailando y esto me frena hasta julio", justifica.

Ya en Brasil, dice que "es un cambio de aire y si el aire viene con 27 grados y un poco de sol, se agradece. El tema del clima fue un plus, porque justo me tocó buen tiempo. El hecho de ponerme shorts y una polera, es como estar de vacaciones".

"Ando súper 'tranqui'"

Asimismo, dice que puede seguir su vida normalmente, aunque sin los esfuerzos que hacía antes. Ahora, su mayor actividad es ir a una farmacia de un mall en un carrito motorizado.

"Para mí eso fue un paseo. La idea de viajar no es caminar y salir. Ando super tranqui", reconoce y añade que camina con botas ortopédicas, las cuales "al principio encontré horribles, pero son súper funcionales, ya que no te permiten mover el pie".

Por tanto, continúa expresando que "no es que yo no pueda hacer cosas. El médico me explicó que yo misma veré qué puedo hacer porque si siento dolor, significa que aún no puedo hacer ciertos movimientos... Tengo cierta incomodidad, pero nada agudo".

Francini se muestra tranquila respecto a su recuperación, más considerando que sus pies son sus "herramientas de trabajo" y que "tomo este proceso con respeto y voy de a poco. Trabajo siempre habrá y tengo que cuidarme".

