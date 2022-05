Con Neme siendo Cecilia Bolocco: "Mucho Gusto" recrea icónica escena de "Yo soy Betty, la fea"

19 may. 2022 - 13:00 hrs.

Un divertido momento ocurrió durante la mañana de este jueves 19 de mayo en "Mucho Gusto", en medio de la conmemoración del cumpleaños número 57 de Cecilia Bolocco.

Si bien la diva chilena no estaba presente en el estudio, José Antonio Neme junto a Karla Constant decidieron homenajearla revisando todos los pasajes de su vida, desde que se coronó Miss Universo en 1987.

Todo sobre Cecilia Bolocco

Los dos se detuvieron especialmente en el año 2000, cuando Cecilia Bolocco apareció de forma sorpresiva en la teleserie colombiana "Yo soy Betty, la fea", haciendo de ella misma.

En su visita a Ecomoda, la chilena conversa largamente con Betty, a quien le da consejos amorosos tras estar sumamente dolida por el amor, hasta ese entonces no correspondido, que siente por Don Armando, su jefe.

Recrean la escena

Tras ver la escena original en las pantallas del "Mucho Gusto", José Antonio Neme quiso recrear el momento, con él como Cecilia Bolocco y Karla Constant en el papel de Betty.

"Es que usted no sabe, no sabe, porque usted nunca se ha sentido rechazada ni tan Patito Feo", le partió diciendo Constant, recibiendo la respuesta de Neme siendo Bolocco.

José Antonio Neme y Karla Constant en el "Mucho Gusto"

"A mí también me han partido el corazón, Betty. Yo me he transformado, también me rompieron el corazón después del Miss Universo. Pero lo que me ha ayudado no es mi belleza, ni la cirugía plástica", le replicó el conductor, mientras Karla lo miraba emocionada.

"Así que limpia esas lágrimas y póngase los anteojos", cerró diciendo Neme. Karla aprovechó la oportunidad y le envió un directo mensaje a la Directora del Área Dramática de Mega, María Eugenia Rencoret, para que los considere en alguna producción. "Aquí estamos", lanzó la conductora.

Todo sobre Mucho Gusto