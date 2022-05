"Tenemos que ayudarnos entre nosotros": Douglas da conocer el noble gesto que tuvo con Marcianeke en Miami

19 may. 2022 - 12:00 hrs.

¿Qué tiene que ver Marcianeke con Douglas? Poco y nada dirán algunos. No es un misterio que los estilos musicales de ambos artistas chilenos son completamente diferentes.

Sin embargo, Douglas, que hace años vive en Miami, Estados Unidos, tuvo un noble gesto con el joven talquino hace algunas semanas, justo cuando Marcianeke visitó dicha localidad norteamericana.

Todo sobre Marcianeke

La ayuda de Douglas

En una conversación con Publimetro, Douglas reveló que un productor estadounidense le preguntó por Marcianeke, y pese a que no tenía el contacto del joven, llamó al manager del talquino para decirle que lo estaban buscando desde Miami.

"Un productor importante de la música me preguntó por Marcianeke y yo contacté a su manager. Estuvo hace poco por acá y lo puse en contacto con el productor, porque uno tiene que ayudar a los músicos chilenos, tenemos que ayudarnos entre nosotros", recalcó.

Sobre lo mismo, Douglas agregó que, "siempre es interesante ver estos fenómenos musicales y nunca olvidarse que uno también fue un fenómeno en su época. Cuando yo partí con 'Cariño malo' también era un fenómeno".

"Espero que ese nexo que hice les sirva y que le vaya bien a la música chilena. Siempre es bueno para todos los chilenos", cerró.

El agradecimiento del mánager de Marcianeke

Quien agradeció el gesto fue el mismísimo mánager de Marcianeke, Franco, quien conversó con el mismo medio y solo tuvo loas para Douglas.

"Me sirvió mucho el contacto que me dio porque me comunicó con gente muy importante, que manejan a grandes artistas. Fue una experiencia genial que una persona como Douglas nos dé ese apoyo y confíe en nosotros para ponernos en contacto. Muy agradecido de él, sus consejos y la buena onda, porque todo lo que se viene es fantástico", finalizó.

Todo sobre Famosos chilenos