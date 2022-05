Julia Lübbert: Esta es la actriz que destaca como la hija de la víctima en la serie "42 días en la oscuridad"

16 may. 2022 - 13:00 hrs.

Tras su estreno en Netflix, "42 Días en la Oscuridad", la ficción inspirada en el caso de la desaparición y posterior muerte de Viviana Haeger, ya se encuentra en el puesto número uno del ranking de series más populares en el país.

La primera producción chilena original de la plataforma de streaming, retrata parte de la incesante búsqueda de la mujer en la ciudad de Puerto Varas, al sur de Chile, donde se le perdió el rastro hasta que finalmente su cuerpo fue encontrado en el entretecho de su casa.

La serie cuenta con un elenco de reconocidos actores nacionales. Aline Küppenheim interpreta a Verónica, el personaje inspirado en Haeger, mientras que su marido es Daniel Alcaíno, cuyo rol se basa en Jaime Anguita.

El papel de Julia Lübbert

Dentro del elenco, destaca el rol de la actriz nacional Julia Lübbert, quien da vida a Karen, la hija mayor del matrimonio de Verónica y Mario. Su madre queda de pasarla a buscar al colegio y llevarla a almorzar al Café Inglés, sin embargo, nunca llegó.

La adolescente intenta contactarla desde su celular, pero no lo logra, ya que le queda poca batería. La serie muestra las horas iniciales del caso, en las que Karen es la primera persona en ingresar a la casa y alertar sobre la desaparición de la mujer.

Lübbert es uno de los jóvenes talentos que ha ganado reconocimiento dentro del cine chileno actual, participando en producciones nacionales como Rara (2016), donde brilló por actuación protagónica en la cinta inspirada en la vida de la jueza Karen Atala y la lucha por la custodia de sus hijas.

En ese entonces, y con solo 13 años, Julia ganó el premio a mejor actriz en el Festival de Punta del Este, mientras que en Chile se llevó el mismo galardón en los Premios Caleuche.

"Desde chica siempre me gustó la actuación y estuve en talleres de teatro, pero lo que más me motivó fue actuar en una película de mi papá (el cineasta Orlando Lübbert de ‘Taxi para Tres’). Por lo mismo, siempre estuve metida en ese mundo y me siento muy cómoda", dijo en conversación con El Mostrador en aquella época.

Además, Julia es parte del elenco de "Mis hermanos sueñan despiertos" (2021), película sobre la vida en el Sename que obtuvo varios reconocimientos internacionales, y que también es dirigida por Claudia Huaiquimilla.

