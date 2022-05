"He luchado con mi peso toda mi vida": Nieta de "El Puma" conmueve con poderoso mensaje de amor propio

14 may. 2022 - 18:00 hrs.

Galilea Rodríguez, la única nieta de "El Puma", José Luis Rodríguez, desde el 2020 está empeñada en construir una mejor versión de sí misma tanto física como emocional.

La joven, de 26 años, constantemente informa a sus seguidores en las redes sociales sobre cómo avanza en el proceso. Esta vez reveló algo más: contó la lucha que mantiene por alcanzar la salud física y emocional.

El poderoso mensaje de la nieta de "El Puma"

La nieta de "El Puma" está alejada del mundo del espectáculo y tampoco tiene contacto con su abuelo, quien está alejado de su primera familia.

Ella prefiere abrirse campo en el sector de bienes raíces; sin embargo, al pertenecer a una familia de artistas hace que cuente con un gran cúmulo de seguidores que siguen cada paso que da.

Desde hace algunos meses la joven comparte su proceso de entrenamiento y pérdida de peso, al igual que lo hace su madre, la también cantante y animadora Liliana Rodríguez Morillo.

Galilea pone todo su empeño en el gimnasio y a la par cultiva buenos hábitos alimenticios para lograr su ansiada transformación.

La actitud de la chica también inspiró a su madre, ya que pocos saben que el proceso de pérdida de peso de Liliana inició motivado por su hija.

Ahora la nieta de "El Puma" muestra parte de los resultados. También asegura que se dedica a otras actividades que le ayuden a tener una mejor conexión consigo misma.

“Mi progreso de 6 semanas y WOW estoy tan orgullosa. He luchado con mi peso toda mi vida, perdiendo y ganando peso constantemente. Nunca me mantuve lo suficiente como para ver lo que mi cuerpo realmente podía hacer, siempre dejaba que mi estado emocional tomara el control y me diera por vencida”, escribió en su cuenta de Instagram.

La nieta de José Luis Rodríguez también explicó que estos resultados se deben a que realmente durante todo el proceso cultivó su disciplina para no abandonar y continuar el recorrido hasta la meta final.

“¡Este año me tomé las cosas de manera muy personal y me prometí que alcanzaría no solo la mejor versión mental/espiritual de mí misma, sino también la mejor versión física antes de cumplir los 27!”, añadió.

La joven asegura que compartir su proceso de transformación y la lucha que tuvo toda su vida con su peso es algo que deja al descubierto una de sus debilidades, pero que puede servir para inspirar a otros.

“Haciéndome vulnerable al compartir mis inseguridades, pero esperando que inspire al menos a UNA persona a levantarse y amarse a sí mismos un poco más de lo que ya lo hacen. Nunca dejes de luchar por ti mismo, no importa las veces que fracases”, cerró.

