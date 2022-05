Actriz de Doctor Strange y su esposo son condenados por abuso sexual de una menor de 13 años

12 may. 2022 - 15:00 hrs.

Hace unos días, se dio a conocer que la actriz de Doctor Strange, Zara Phythian, fue acusada de numerosos delitos sexuales junto con su esposo Victor Marke. Ahora, la británica fue condenada por abusar de una menor de 13 años.

Phythian, de 37 años, quien interpretó a una de las seguidoras de Dormammu en la primera película del hechicero supremo, fue condenada este miércoles por 14 cargos de actividad sexual contra una niña entre 2005 y 2008.

La víctima declaró que conoció al matrimonio cuando eran instructores de artes marciales, disciplina que ayudó a Phythian a participar en varias películas de acción. En este sentido, declaró sentir una profunda admiración por la actriz, por lo que quiso ser su alumna.

Fue así como comenzaron los abusos. Según su relato, Zara, quien en ese entonces tenía 19 años, le dio alcohol y le pidió que tuviera sexo oral con Marke, quien posteriormente tuvo relaciones sexuales con ambas.

"Era consciente de que lo que ocurría estaba mal, pero no sabía cómo salir de la situación ni podía decir nada”, explicó la denunciante.

"Dijo que nadie me creería"

Las niñas, que ahora son adultas, denunciaron los abusos a la policía muchos años después de que ocurrieron. Una de ellas, reveló que no actuó antes porque la amenazaron con hacerle daño y que ahora que tiene un hijo no quiere que nadie más pase por lo mismo.

“Ella me dijo que nadie me creería. Vieron una vulnerabilidad en mí y se aprovecharon de eso”, contó. Y agregó: "Ese era solo mi secreto más profundo y oscuro. Imaginé que si le decía a alguien, mi familia me odiaría".

En el caso de Marke, este fue declarado culpable de cuatro cargos adicionales de agresión indecente contra otra mujer entre 2002 y 2003, cuando la víctima tenía 15 años.

Según detalló BBC, el hombre admitió en declaración en el tribunal haber tenido actividad sexual con una de las niñas, pero aseguró que ella tenía 18 años en ese momento.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

