¿Pearl Jam vuelve a Chile? Esta es la fecha y el lugar donde se haría el concierto de la banda

10 may. 2022 - 23:00 hrs.

La emblemática banda del grunge Pearl Jam podría estar muy cerca de reencontrarse con sus fanáticos chilenos. Así lo afirma un documento filtrado que revela la fecha de la que sería su octava presentación en Chile.

Fue en 2018 cuando el quinteto responsable de clásicos como "Jeremy", "Better Man" y "Do the Evolution" pisó por última vez territorio chileno. Ese año, los seguidores de la banda liderada por Eddie Vedder tuvieron la posibilidad de ver a sus ídolos en un show en el Movistar Arena y, posteriormente, en el Festival Lollapalooza.

A 4 años de lo anterior, la agrupación estadounidense regresaría a Chile en el marco de un tour sudamericano que también contempla fechas en Brasil y Argentina.

Pese a que la noticia no ha sido confirmada de manera oficial, una imagen que se ha viralizado ampliamente en redes sociales adelanta una serie de conciertos en nuestro país.

En concreto, el papel pertenecería a una productora nacional que estaría gestionando el espectáculo, y detalla dos eventos masivos: el ya confirmado concierto de Justin Bieber, y otro de Pearl Jam. En ambos casos aparecen las fechas de montaje, desmontaje y prueba de sonido.

¿Cuándo sería el concierto de Pearl Jam?

Según el documento en cuestión, los artistas comenzarían a montar sus equipos a partir del 27 de febrero del año que viene, siendo la fecha tentativa del concierto el domingo 5 de marzo de 2023.

En cuanto al lugar del show, este sería en el Estadio Nacional, ya que la solicitud habría sido hecha al Instituto Nacional del Deporte, encargado del arriendo de dicho recinto. La fecha de la venta de entradas, en tanto, sería anunciada durante las próximas semanas.

Revisa la publicación

Se viene Pearl Jam pa los fans…info fresca, me reservo la fuente, puede perder la pega 😩 pic.twitter.com/VqtPmvlIFY — hans (@hans12366696) May 6, 2022

