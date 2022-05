"Desespera a todos": Excolaboradora de Shakira afirma que es muy complejo trabajar con la cantante

10 may. 2022 - 20:00 hrs.

Una excolaboradora de Shakira causó polémica en España al asegurar que la cantante tiene una mala actitud dentro del entorno laboral, lo que dificulta trabajar con ella.

La mujer, de nombre Cristina Cárdenas y quien figuró como coordinadora de extras, dijo que formó parte del equipo de trabajo de la estrella barranquillera en al menos tres ocasiones, pero se llevó una impresión negativa.

Todo sobre Shakira

¿Qué dijo la excolaboradora de Shakira sobre la actitud de la cantante?

En un audio difundido en canal argentino América TV, la mujer describe cómo fue su experiencia con la intérprete de "Rabiosa". Señaló que la mala actitud de la cantante generaba un ambiente negativo en el set de grabación.

“A Shakira no se le puede mirar, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, eso está prohibidísimo. Ella es mandona. Un spot de Shakira que podría durar cuatro horas por las tomas, estamos 17 horas”, se quejó.

La mujer también contó que la colombiana cuida mucho que ninguna otra persona, que esté dentro de los extras, pueda figurar más que ella. Si detecta que alguna la opaca toma acciones de inmediato.

“Desespera a la productora, a los directores y a todos. Y si hay alguna que destaca más que ella la echa fuera del rodaje. Dijo: 'Tú no, tú fuera'. Así señalaba con el dedo”, describió.

De acuerdo con la versión de la excolaboradora, todas estas actitudes de la cantante hacen que el equipo de trabajo no sienta ánimo de estar cerca de ella.

“Es imposible trabajar con ella. No quiere ir nadie a rodar con Shakira. La figuración se muerde el asco, el equipo se desespera”, remató.

El periodista que difundió el audio, Javier de Hoyos, dijo que Shakira también mantiene una relación difícil con la prensa española. Informó que desde que se unió a Gerard Piqué es distante con los medios de comunicación.

“Suele ser bastante tensa con la prensa, no le hace gracia, es muy distante, marca mucho las distancias, e incluso hace unos días veíamos imágenes en las que Piqué y Shakira, con el agua del coche, empezaban a mojar a un periodista. La situación está muy tensa en España con Shakira”, relató.

El comunicador también señaló que buscó otras versiones que contrarrestaran lo dicho por Cárdenas y señaló que, al menos, el cuerpo de bailarines de Shakira sostienen que es amable.

Todo sobre Famosos