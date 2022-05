"No saben el daño psicológico que me están haciendo": El descargo de Pailita tras recibir fuertes críticas

09 may. 2022 - 20:30 hrs.

Las últimas semanas no han sido fáciles para el cantante urbano Pailita. Así lo dejó ver en redes sociales, donde reveló cuánto le han afectado los comentarios de sus detractores a raíz de una serie de polémicas en las que se ha visto envuelto.

Si bien se ha posicionado como uno de los artistas chilenos más populares del momento, el intérprete de "Ultra solo" también ha tenido que enfrentar el lado menos amable de la fama. Recientemente, protagonizó el primer "escándalo amoroso" de su mediática carrera.

Esta vez, el oriundo de Punta Arenas, se refirió mediante el formato stories de Instagram a las críticas que ha recibido tras publicar una serie de fotografías junto a su madre. "Últimamente, mucha gente se ha burlado de mí por las redes por darle piquitos a mi mamá", contó.

"Noches sin poder dormir"

En la publicación, Pailita, cuyo nombre real es Carlos Rain, se defendió señalando que "mi mamá es lo más preciado que tengo en la vida, siempre he sido mamón, la regaloneo harto y le doy cariño".

Ante esta situación, declaró no sentir vergüenza, ya que aprovecha cada momento que tiene junto a su progenitora: "Es la única persona en la que puedo confiar plenamente y aferrarme cuando estoy mal. No me avergüenza ser así porque siempre he sido un buen hijo".

En la misma línea, añadió "el día que no la tenga me va a partir el alma, no poder haber entregado el cariño y valor que ella se merecía".

Asimismo, aseguró que quienes lo critican "no saben todo lo que nos ha tocado vivir, el sufrimiento, la angustia de tener que dejarla sola para yo poder darle un futuro mejor".

Finalmente, declaró que todo esto ha afectado seriamente su salud mental, mientras que mostró algunos de los fuertes mensajes que ha recibido. "No saben el daño psicológico que me están haciendo, los traumas y las noches sin poder dormir, por estar llorando como un imbécil por culpa de sus comentarios, hermanos míos", detalló.

