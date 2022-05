"Tienes que regresar el dinero": Marc Anthony reaparece en cama tras accidente que lo obligó a suspender concierto

06 may. 2022 - 19:00 hrs.

En cama, usando unas gafas de sol y gorra, el cantante puertorriqueño Marc Anthony reapareció en su cuenta de Instagram, luego de sufrir una caída poco antes de presentarse en un concierto en Panamá.

El intérprete salsero, que se le ha visto muy activo con su novia Nadia Ferreira, se cayó en unas escaleras dentro de su camarín, minutos antes de salir a escena en el Estadio Rommel Fernández con su tour “Pa' allá voy”.

La situación obligó a cancelar el concierto, lo que avivó las quejas en las redes sociales de centenares de fanáticos que se habían dado cita en el lugar para disfrutar el espectáculo.

Todo sobre Marc Anthony

Marc Anthony dice que se lastimó la espalda

En un video de apenas unos segundos, el intérprete de exitosos temas, como “Flor pálida” y “Vivir mi vida”, aseguró que se encuentra bien y que está siendo atendido por un equipo médico.

“Estoy en el proceso de recuperación por la espalda. Estoy bien, me están cuidando. Son cosas que pasan. No puedo decir que mejor, pero estamos en esa. Haré todo lo posible para mejorar, pero regresaré pronto para cumplir mi palabra”, dijo en un primer video para calmar los rumores.

El exesposo de Jennifer Lopez aseguró que no acostumbra a cancelar sus shows y que hacerlo es algo muy difícil para él.

En otro video, el cantante agradeció las muestras de cariño: “Esto es simplemente para aquellas personas que quieren saber de mí. Estoy mejorando, no puedo decir que me siento mejor, es lo que es. Soy ser humano y me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor”.

Por su parte, la empresa productora del espectáculo aseguró que se encuentran trabajando con el personal del artista para definir una nueva fecha para el concierto.

Fans se muestran incrédulos

Ante la aparición de Marc Anthony, los fans no tardaron en reaccionar y se mostraron incrédulos ante la versión dada por el salsero.

“Eres un gran artista de mis preferidos, pero no te creo”; “Lo único que tienes que hacer es regresar el dinero de nuestras entradas”; “Qué lastima que en ningún momento hayas mencionado a Panamá, ya que el público panameño fue el afectado”, fueron parte de algunos comentarios de los usuarios.

Todo sobre Famosos