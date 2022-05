El tatuaje de Winona Ryder por el que Johnny Depp habría golpeado a Amber Heard: "Esto debe ser una broma"

05 may. 2022 - 19:00 hrs.

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard ha revivido uno de los capítulos más fuertes de la historia de confrontación que mantiene la expareja desde que se separó en el año 2016.

La actriz, conocida por su participación en "Aquaman", subió al estrado para testificar sobre la primera vez que el actor la golpeó, según su versión. Durante el relato, Amber se conmovió hasta las lágrimas y sus palabras se hicieron virales en las plataformas digitales.

La contundente declaración de Amber Heard contra Johnny Depp

La actriz narró al jurado lo que vivió la primera vez que fue víctima de agresiones por parte de la estrella de Hollywood, a quien conoció en el año 2011 en el set de grabación de "El diario de un seductor".

Un tatuaje en honor a Winona Ryder, quien fue pareja de Depp en los años 90, fue lo que motivó el primer episodio de violencia doméstica, afirmó la actriz.

La mujer, de 36 años, explicó que estaban juntos conversando en un sofá cuando notó el tatuaje que la estrella de "Piratas del Caribe" tenía en su brazo derecho. El mensaje tatuado decía “Wino Forever”, un diseño modificado, pues la frase original era "Winona Forever," en español “Winona por siempre”.

En 1990 Johnny estuvo comprometido con Winona Ryder. Incluso se hizo un tatuaje con la leyenda "Winona Forever" y tras su ruptura, Johnny alteró la tinta para que dijera "Wino Forever".

"Wino" es una jerga para alcohólico. pic.twitter.com/Tp0M5dIdrm — Johnny Depp mi amor por siempre ❤ (@yhiyhy) February 23, 2018

“Dije qué dice. Dijo que dice Wino y pensé que estaba bromeando y me reí. Me dio una bofetada en la cara y me reí. Me reí porque no sabía qué más hacer. Pensé que esto debe ser una broma. Porque no sabía lo que estaba pasando”. reseña el Daily Mail.

No todo quedó hasta allí, según recordó Amber vino una segunda y una tercera bofetada, esta vez con más fuerza, que la hizo terminar en el suelo.

“¿Crees que es una perra graciosa, crees que eres una perra graciosa?" dijo Depp, según Heard, antes de agredirla nuevamente. "Me volvió a abofetear. Ya no era una broma. Dejé de reír. No sabía qué más hacer. Me abofeteó sin razón”, dijo.

Otro de los episodios narrados por la actriz de "Aquaman" ocurrió en mayo de 2013. Ambos estaban en Hicksville, un parque de California, cuando Depp se molestó por el coqueteo de una mujer hacia la actriz.

Amber Heard recalled falling "head over heels in love" with ex-husband Johnny Depp while testifying in Depp's defamation trial against her. Read the full story: https://t.co/1bX56Op76x pic.twitter.com/7PLSDyXiQV — People (@people) May 4, 2022

Heard acusó a Depp de agredirla física y sexualmente. Dentro del remolque, donde se hospedaban, comenzaron a discutir y el actor lanzó objetos dentro de la habitación. Luego comenzó a buscar, molesto, la droga que llevaba.

“Comienza a cachearme, rasgó mi vestido. Está agarrando mis pechos, está tocando mis muslos, me arranca la ropa interior y luego procede a hacer una búsqueda en las cavidades. Dijo que estaba buscando su cocaína, su coca”, contó Heard, quien no pudo contener las lágrimas al relatar lo que vino después.

“Me quedé allí mirando la estúpida luz, no sabía qué hacer (...)”, expresó.

