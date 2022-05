"Súper contenta": Nicole Pérez vuelve a Instagram mostrando su nuevo rostro tras cirugías estéticas

05 may. 2022 - 18:30 hrs.

La recordada "Doctora Cahuín" del programa "Mekano", Nicole Pérez, sorprendió a sus fans tras mostrar cómo quedó su rostro luego de someterse a una serie de pequeñas intervenciones estéticas.

Pérez, quien se había mantenido durante las últimas dos semanas totalmente alejada de sus redes sociales, retomó su actividad en Instagram comunicando lo feliz que estaba con los resultados de sus procedimientos.

Las operaciones de Nicole Pérez

La exparticipante de "Mekano" subió una serie de historias a su cuenta de Instagram durante el miércoles 4 de mayo para comentar todas las novedades a sus fans.

Pérez partió diciendo, en videos que grabó directamente mirando a la cámara, que "ya estoy de vuelta a mis redes sociales. Había estado súper desaparecida porque, bueno, fue una decisión que tomé hace más menos dos semanas atrás (que) dije: ‘No quiero más Instagram, no quiero más Facebook, no quiero pescar más ni mi WhatsApp’. Tomé decisiones, solté cosas".

Anticipó que próximamente hablará sobre sus procesos más íntimos, ya que ahora prefería comentar sobre sus intervenciones faciales, con las cuales aseguró, tras realizárselas, alcanzó uno de sus anhelos.

"Estoy súper contenta porque cumplí uno de mis sueños. Lo estoy cumpliendo. Estamos todavía en el proceso con el doctor Gonzalo Mancilla, que me ha arreglado mis dientecitos. Me puso carillas y estoy feliz porque yo tenía la embarrada. Tenía una mordida como cruzada, chueca, abierta, que era horrible", contó.

Pero no solo se arregló sus piezas dentales. Pérez también reveló que se agrandó sus labios. "Quedaron maravillosos. Cuando yo sonreía, se me escondían los labios. Entonces, ahora, cuando sonrío, no se me esconden tanto", celebró.

