"Amar Profundo" tendrá salto temporal: Revisa los cambios que tendrá la trama

04 may. 2022 - 18:30 hrs.

Tal como sucedió hace algún tiempo con "Verdades Ocultas", la exitosa teleserie nocturna, "Amar Profundo", también tendrá un salto temporal en su trama.

Esto se pudo ver en los últimos episodios de la ficción de Mega, en los que los televidentes pudieron presenciar un salto temporal de dos meses, donde algunos de los personajes tuvieron grandes cambios en su vida.

Todo sobre Amar Profundo

La producción abrió la semana con un impactante capítulo en el que Jeimy (Paula Lucshinger) le declara sus sentimientos a Eric (Pedro Campos), lo que termina con un beso entre ambos. Lamentablemente, el pescador, es descubierto por Marina (Josefina Montané), quien al ver a su pareja con otra mujer decide terminar la relación y le devuelve el anillo de compromiso que le había regalado.





Salto temporal

En esta nueva etapa, se puede ver que tras su quiebre con Eric, Marina decidió retomar la relación que tenía con su antigua pareja Cristóbal (Hernán Contreras), y también con su vida antes de perder la memoria, por lo que retomó sus estudios como abogada.

"Estoy nerviosa, con la guata apretada, pero por algo me pasé dos meses estudiando", señala el personaje interpretado por Montané, quien lució un look mucho más formal. Además, dejo entrever, que ya no le molesta que la llamen Antonia, su verdadero nombre.

Por otra parte, la llegada de Alpha Sur ha traído consigo una fuerte crisis económica entre los pescadores de la caleta. Por lo mismo, Fabián (Nicolás Oyarzún) puso dinero de su bolsillo para ayudar a sus colegas en este difícil momento.

Finalmente, Celeste está cada vez más cómoda viviendo en Valparaíso, lo que le ha permitido fortalecer la relación con su padre, Ignacio (Jorge Arecheta). Sin embargo, deberá enfrentar los cuestionamientos de su abuelo, lo que desatará el enojo de Tamara (María Gracia Omegna).

Puedes ver "Amar Profundo" de lunes a jueves a partir de las 22:45 horas, después de Meganoticias Prime.

Todo sobre Teleseries Mega