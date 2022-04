¡Ya nació! Jennifer Lawrence se convirtió en madre por primera vez

21 abr. 2022 - 18:30 hrs.

Medios estadounidenses confirmaron que la actriz estadounidense, Jennifer Lawrence (31 años), y su esposo, Cooke Maroney, se convirtieron en padres por primera vez.

En septiembre se conoció que la artista estaba embarazada. Un mes después, unas fotografías caminando por las calles de New York confirmaron su estado, que ella ha mantenido fuera del foco de la prensa.

Lawrence desea proteger la privacidad de su hijo

Según consignó revista People y el portal E! New, la estrella de "Don't Look Up" y Maroney fueron vistos el pasado 12 de abril paseando junto al recién nacido, sin embargo, aún no se han referido a la llegada del bebé.

Asimismo, la actriz Amy Schumer se refirió a la llegada del hijo de Lawrence en diálogo Vanity Fair.

Durante una prueba con detector de mentiras, la también comediante fue consultada respecto a si la maternidad había cambiado a la protagonista de "Los Juegos del Hambre", frente a lo que respondió que solo se han enviado mensajes de texto, "pero apuesto que sí".

En este contexto, Schumer aseguró que aún no conoce al bebé y que desconoce cuál es su nombre. "Ella es lo suficientemente inteligente como para no decírmelo", bromeó.

Anteriormente, la reconocida intérprete declaró a la misma revista que deseaba proteger la privacidad de su primogénito "tanto como sea posible".

"Cada instinto en mi cuerpo, quiere proteger su privacidad por el resto de su vida, tanto como pueda", manifestó.

"No quiero que nadie se sienta bienvenido a su existencia. Y siento que eso comienza con no incluirlos en esta parte de mi trabajo", añadió la ganadora del Oscar.

Todo sobre Espectáculos