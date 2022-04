¿Por qué arrestaron al novio de Rihanna y papá de su primer hijo? Este es el delito que persigue a A$AP Rocky

Cuando Rihanna se prepara para tener a su primer hijo, recibe la mala noticia del arresto del padre de su primogénito. El cantante A$AP Rocky fue detenido por la policía de Los Ángeles por un hecho ocurrido en 2021.

El artista, cuyo nombre real es Rakim Mayers, fue visto saliendo del departamento de policía de esa ciudad rodeado por varios oficiales, tras ser liberado para luego subirse a una camioneta negra, reportó Page Six.

Mayers y Rihanna se conocen desde el 2012, pero de su relación se sabía poco, hasta que en enero de este año la pareja anunció que estaban en la dulce espera de su retoño.

El novio de la barbadense era solicitado por la Policía de Los Ángeles por su participación en un tiroteo donde resultó herido un hombre. El hecho ocurrió el 6 de noviembre de 2021, según una información difundida por la policía en Twitter y de la que se hizo eco la BBC.

33-year-old Rakim Mayers, a Los Angeles resident, also known as music artist A$AP Rocky, has been arrested in connection to a shooting that occurred in the Hollywood area in November of 2021. pic.twitter.com/YeV9w2udDL