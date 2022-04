"Me lancé en TikTok": Diana Bolocco se estrena en la plataforma en compañía de Cristián Sánchez y sus hijos

17 abr. 2022 - 09:30 hrs.

El auge de TikTok en el último tiempo no ha dejado indiferente a nadie, incluidos los famosos nacionales que poco a poco se han sumado a la plataforma.

La última fue la conductora del matinal Mucho Gusto de Mega, Diana Bolocco, quien se estrenó como TikToker en compañía de su familia.

"Me lancé en TikTok"

Fue durante la tarde del sábado cuando la periodista publicó un video en el cual la acompañan su esposo, Cristián Sánchez, y sus hijos más pequeños, Facundo y Gracia.

"Me lancé en TikTok. Sígame en @dianaboloccofonck ¡Besos y abrazos! Y que tengan un maravilloso sábado en familia", escribió para sus 1,6 millones de seguidores enInstagram.

"Hay ensayo ahí"

En el registro, que dura un minuto, la comunicadora y su familia realizan una coreografía con el trend de la canción "My name is", de D Billions.

Allí se puede ver cómo los Sánchez Bolocco se lucen con sus pasos de baile, los cuales, al parecer, encantaron a varios de los seguidores de Diana, ya que rápidamente el video se llenó de comentarios positivos.

Dentro de los famosos que opinaron de la publicación de Diana se encontraron Marcela Vacarezza, Javiera Contador y Pancho Saavedra. Estos últimos destacando el ensayo para realizar la coreografía a la perfección.

"Hay ensayo ahí!! Jajaja", le escribió la actriz, mientras que Saavedra respondió con un "Jajaja mucho ensayo. Es muy difícil".

Captura

El primer TikTok de Diana Bolocco:

@dianaboloccofonck Así no más. Me lancé en tik tok. Síganme! Acá va mi primer video. Familiar por supuesto. Un abrazo para todos ♬ My Name Is - D Billions

