"Me provoca mucha rabia": Exesposa de Mauricio Israel revela la millonaria deuda que le habría dejado el periodista

13 abr. 2022 - 10:00 hrs.

La última exesposa de Mauricio Israel, Debbie Valle, de nacionalidad colombiana, a través de un largo documento reveló que el periodista deportivo chileno la dejó con una millonaria deuda de la cual ha tenido que hacerse cargo.

"Acá en Colombia a mí en lo personal (Mauricio Israel) me dejó con deudas económicas. No emocionales. Deudas que aún están pendientes que él me responda", señaló hace unas semanas a Glamorama.

Ante esta declaración, el medio Página 7 conversó con Valle, quien de entrada señaló que, "a mí no me da miedo hablar, echar al agua a Mauricio. No me interesa, porque hoy no me mantiene, no me da plata para comer, entonces ¿por qué tendría que tener miedo a decir las cosas?".

Los problemas con Mauricio

Debbie recordó que todo comenzó cuando al periodista le congelaron sus cuentas en Estados Unidos, por lo que no podía recibir dinero. En ese momento, Israel se fue de Miami a vivir a Cali, junto a ella, donde "no aportó ni un dólar".

En Colombia, a Mauricio le comenzaron a pagar dinero, y lo primero que hizo de acuerdo al testimonio de Valle, fue pedirle que se fueran a vivir "a una casa un poco más grande", y además le recomendó que cambiaran el auto, con el compromiso de palabra que él los pagaría, pero los créditos quedaron a nombre de Debbie.

Debbie Valle y Mauricio Israel

La suma total de dinero que adeuda ahora la colombiana asciende a 26 millones de pesos chilenos, y aún espera que Mauricio se haga cargo de aquello. La mujer asegura que además, si Israel está en Chile por estos días, es porque "le congelaron sus cuentas".

"En enero de 2019 él me llama y me dice ‘Debbie acabo de salir del banco y me dijeron que me congelaron mis cuentas en Israel. No sé qué pasa, estoy desesperado, sentado, llorando en un parque. No sé qué voy a hacer, tengo que llamar a mis hermanos, porque me va a tocar irme a Chile", aseguró.

"Me provoca mucha rabia, cero compasión. Me duele, pero la plata la estoy dando por perdida. No me da miedo hablar", cerró la mujer.

Todo sobre Famosos chilenos