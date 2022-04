"Me gusta tener huevos en diferentes canastas": Carolina Soto se lanza con tienda virtual atendida por ella misma

12 abr. 2022 - 18:00 hrs.

La destacada cantante de "Rojo", Carolina Soto, hace un tiempo diversificó sus fuentes de ingresos y optó por lanzar su propia tienda, en donde vende ropa que modela ella misma.

Un negocio que lanzó en plena pandemia, el cual por varios meses estuvo en receso. No obstante, hace un mes retomó las ventas, trayendo mercadería directamente desde Argentina y Colombia.

Por ahora, la ropa solo se puede adquirir a través de Instagram, y ella misma se encarga de responder las dudas de los posibles compradores.

Todo sobre Carolina Soto

La tienda de Carolina Soto

"Todo el rato estamos respondiendo sobre las tallas, cuánto se demora el envío, porque hay muchos pedidos de regiones, de Iquique, Puerto Montt. Venir a Santiago a comprarte ropa sale muy caro", explicó en una entrevista con LUN.

Los chalecos y vestidos, pertenecientes a la actual colección otoño-invierno, son modelados en Instagram por ella misma, ya que con sinceridad reconoció que "no tengo presupuesto para contratar a alguien".

"Es algo más cercano, porque la gente dice 'ah, si a ella le queda bien, a mí también me va a quedar'. Tengo hartas curvas pese a que estoy delgada, tengo talla S", ahondó, revelando que en su equipo de trabajo son solo cinco personas, incluyéndola a ella.

Soto advierte que este emprendimiento es otra alternativa más para generar ingresos, pero no es su fuente principal ni tampoco pretende que así sea.

"Tengo mucho trabajo como cantante, llevo cantando más de 20 años, pero me gusta tener los huevos en distintas canastas (...) no voy a vivir de esto, es una alternativa más que tengo. Me encanta trabajar y es una forma de sacarle partido a mi marca, Carolina Soto", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos