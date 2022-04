Rocio Marengo anuncia que se convertirá en madre: "En unos días tendremos novedades"

11 abr. 2022 - 17:00 hrs.

La modelo argentina, Rocío Marengo, reveló a través de sus redes sociales que se convertirá en madre, sorprendiendo a sus fanáticos y fanáticas de Instagram.

Este domingo, Marengo abrió una dinámica de preguntas y respuestas a través de la mencionada plataforma, recibiendo una consulta referida a su maternidad.

"¿Vas a ser mamá? Me muero de amor", le escribió uno de sus seguidores, recibiendo una respuesta afirmativa de parte de la rubia que ha hecho carrera tanto en Chile como en su país.

"Sí, sí", contestó de una vez la modelo, agregando que "en unos días tendremos novedades. Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes. Me saqué mucha presión de encima. Estoy muy feliz y tranquila", sin entregar detalles sobre si está embarazada o si se convertirá en madre por otros métodos, como la adopción.

La maternidad de Rocío Marengo

Cabe precisar que en la edición de abril de la revista trasandina Pronto, Rocío Marengo habló en extenso sobre sus deseos de ser madre, confesando que la adopción también está en sus planes para ser mamá.

Enfatizó, en todo caso, que su hijo llevaría su propio apellido. "¡Marengo! ¡Mi apellido! ¡Obvio que si! ¡Es mío sola! Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hay amor, pero si mañana no está el amor, ¡chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo que es para toda la vida. Edu es mi novio! Y nos -a mi bebe y a mí- acompañará mientras esté en pareja", indicó.

Lo anterior lo justificó porque anhela que su pareja esté unida a ella "desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo. Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizás más adelante, se me da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto".

Cabe destacar que Rocío Marengo hace 8 años se encuentra en pareja con el empresario argentino Eduardo Fort. Este último tiene 3 hijos fruto de una relación anterior.

