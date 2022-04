"Él exageró": Revelan la opinión de Jada luego que Will Smith golpeara a Chris Rock en los Premios Oscar

07 abr. 2022 - 14:00 hrs.

No le gustó para nada. Una fuente cercana a Jada Pinkett Smith reveló que la reacción que tuvo su marido, el actor Will Smith, con el comediante Chris Rock (a quien terminó golpeando en pleno escenario de los Oscar por una broma sobre la alopecia que ella padece) no fue compartida por la actriz.

De acuerdo al reporte que hizo el medio estadounidense US Weekly, la pareja actualmente no se encuentra distanciada, aunque Jada le habría dicho a Will que "reaccionó de forma exagerada".

"Él no necesitaba hacer lo que hizo"

El mismo sitio detalló que Pinkett, si bien se sintió muy incómoda con el chiste sobre su alopecia hecho por el comediante Chris Rock, no quería ser defendida por el actor.

"Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es un alhelí", señaló la fuente.

"Fue en el calor del momento y fue él quien exageró. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en el que él exageró", sumó.

El mismo entrevistado destacó que Jada "es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas", recalcando que la actriz se encuentra en buen pie con Will.

"Están muy protegidos en sus propias vidas y hacen lo mejor que pueden para proteger a sus seres queridos", cerró.

Cabe destacar que horas después de la pelea, Smith le pidió disculpas a Chris Rock por su actitud. "Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", es parte del texto que subió a sus redes sociales.

