"Te vamos a reventar el resto del año": Hermano de Chris Rock lanza dura advertencia a Will Smith

Tony Rock, el hermano del humorista Chris Rock, le lanzó duras amenazas a Will Smith mientras realizaba un show humorístico en Estados Unidos.

Lo anterior se da como respuesta a la cachetada que Chris le propinó a Will durante la última ceremonia de los Premios Oscar, luego que el comediante se burlara de su esposa, Jada Pinkett Smith, y su alopecia ante los ojos de todo el mundo que veía la ceremonia.

Las amenazas del hermano de Chris Rock

"Si crees que puedes subir a este escenario, estos no son los jodidos Oscar", dijo mientras estaba en el espectáculo. "¡Y si caminas hasta aquí, no estás nominado más que para estas malditas manos! Te vamos a reventar el resto del año. Cada vez que me veas hacer un show, ¡pum!", indicó de entrada.

Agregó que "no quería comenzar el espectáculo así" y, pese a dicha frase, luego cuestionó directamente al actor y ofendió además a su esposa Jada.

"¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu perra te miró de soslayo? Son muchos hermanos Rock, no lo saben, son muchos hermanos Rock", agregó.

Las disculpas de Will Smith a Chris Rock

Durante el lunes 28 de marzo, el actor Will Smith usó sus redes sociales para ofrecerle disculpas al comediante Chris Rock, a quien golpeó e insultó durante la ceremonia de los Premios Óscar.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable", comenzó señalando Will Smith en su cuenta de Instagram.

"Las bromas para mí son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", sumó.

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", afirmó el actor ganador del Oscar por su papel en "King Richard"

