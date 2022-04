Cubre casi toda su espalda: El nuevo y significativo tatuaje con que Karen Bejarano sorprendió a sus seguidores

La influencer y cantante chilena Karen Bejarano sorprendió a su millón de seguidores en Instagram, al mostrar un enorme tatuaje que se hizo en su espalda.

Mediante un video que subió a la mencionada red social, la artista mostró todo el proceso, el cual terminó con un multicolor ave fénix plasmada entre sus omóplatos.

En la descripción escribió una sentida reflexión, revelando lo que significa para su vida este dibujo, el cual también le sirvió para borrar un antiguo tatuaje que no la convencía.

"Hace años quería hacerme un tatuaje que tuviese un significado profundo para mí. El ave fénix es una criatura de la mitología griega y se asocia con la capacidad de resiliencia que muchas personas tienen; esa habilidad para encontrar soluciones a situaciones adversas que les presenta la vida y, al igual que el ave fénix, renacen de las cenizas que les dejó ese problema", indicó de entrada al pie del posteo.

Agregó que "su cola está rodeada por flores de Sakura o Cerezo Japonés, que alberga un profundo significado en la cultura nipona (...), ya que representaban las gotas de sangre derramadas en cada una de sus batallas, así como también el sacrificio de su vida y lo efímero de la misma".

"Por eso quise rodear a mi Fénix con flores de Sakura, porque es primordial para mí mantener un equilibrio, una comunión entre mi ser espiritual, mi salud mental y mi estado físico", explicó.

Karen terminó agradeciendo al artista tras su tatuaje, "por entender tan bien el concepto que quería plasmar en esta obra de arte que llevaré para siempre en mí y que, además, con su talento, logró borrar un tatuaje antiguo que estaba mal hecho y no me hacía sentir feliz como me siento ahora".

El posteo se llenó de likes y comentarios de parte de sus seguidores, quienes solo tuvieron elogios por la obra de arte que ahora lleva en su espalda.

