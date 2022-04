"Hasta que me atreví": Angélica Sepúlveda sorprende con radical cambio de look

La exchica reality, Angélica Sepúlveda, durante estos últimos años ha seguido en la palestra y muy activa en sus redes sociales, donde la siguen más de 52 mil personas que aún recuerdan el paso por diversos programas de la televisión chilena.

Allí comparte lo que es su vida en el sur del país, donde pasa sus días junto a su familia, dedicada a un emprendimiento relacionada con la venta de alimentos.

Fue a través de esa plataforma, que la exparticipante de "1810" compartió su más reciente cambio de look. "Hoy me atreví", escribió en una de sus últimas publicaciones.

"Hoy fui brava, decidida"

En su mediático paso por la televisión, la "fierecilla de Yungay" lució una característica melena rizada en un tono castaño oscuro. Sin embargo, ahora se mostró totalmente renovada.

En una de las fotografías que publicó sobre su transformación capilar, Sepúlveda aparece sentada en la silla de un salón de belleza, donde dos estilistas están trabajando en su cabello.

Más tarde, subió una postal del resultado, en el que dejó ver que se realizó un balayage con el objetivo de aclarar su pelo y quedar rubia.

"Hoy fui brava, decidida, con muchas ideas y colores al estudio de mi amigo para hacer un cambio en mi pelito", comentó sobre la imagen.

En la misma línea, detalló que quedó contenta con su actual apariencia: "Adoré este color, me dio luz, alegría, me siento genial, estuvieron cinco horas metidos en mi cabeza. Yo soy full delicada con la decoloración y con ellos no sentí picazón ni ardor".

