Germán Valenzuela tuvo que ser internado tras sufrir secuelas por bypass gástrico: "Tomaba agua y me dolía el estomago"

Un complejo momento de salud fue el que vivió Germán Valenzuela durante los últimos días, luego de que tuviese que ser internado debido a las secuelas de un bypass gástrico que se realizó en 2020.

El histórico notero del matinal "Buenos días a todos" llevaba dos semanas con dolores estomacales que lo llevaron a visitar al mismo médico que le hizo la cirugía, gracias a la cual bajó 35 kilos.

Cabe destacar que el comunicador se encuentra alejado de la pantalla chica desde hace varios años. De hecho, se encuentra viviendo en la comuna de Cochamó, en la Región de Los Lagos, donde construyó su propia casa y lleva una nueva vida.

"Es muy doloroso"

Según detalló Valenzuela, en conversación con LUN, tuvo que viajar hasta Santiago para asistir a una consulta con el profesional, quien le indicó que estaba dentro del porcentaje de los pacientes que podían presentar una hernia interna de Petersen, como consecuencia de la operación.

"Es muy doloroso. Tomaba agua y me dolía el estómago", reconoció el recordado notero, quien además presentó una obstrucción intestinal.

Además, Germán contó que tuvo que someterse a una intervención el pasado fin de semana.

"Me duele un poquito, pero es lógico, estoy con harto paracetamol", comentó, mientras que aclaró que fue un procedimiento rápido. "En cuatro días debería estar volviendo a mi vida normal", agregó.

Consultado sobre si se arrepiente de haberse sometido a un bypass gástrico, fue enfático en declarar que "estoy feliz con mi operación. Lo que pasó en este caso puntual es que yo no pregunté y nadie me dijo que esto me podría pasar".

"Antes era resistente a la insulina, tenía la presión alta y el colesterol elevado, y ahora no. Me hago exámenes y parezco de 15. Uno también tiene que cuidarse", cerró.

