Tras terminar grabaciones de "Amar Profundo": Nicolás Oyarzún sorprende con nuevo look y se llena de elogios

Hace algunos días las grabaciones de "Amar Profundo" llegaron a su fin, aunque en pantalla aún falta para que podamos ver el gran desenlace de la teleserie nocturna que encantó con su trama y sus hermosos paisajes.

A raíz de lo anterior, los actores ya pueden cambiar su look, y uno de los primeros en hacerlo fue Nicolás Oyarzún, quien da vida a Fabián Bravo en la ficción.

"Te sacaste años"

El intérprete de 34 años es uno de los más populares del momento, y en su cuenta de Instagram suma más de un millón de seguidores. Fue a través de esta plataforma que Nico mostró su nuevo aspecto.

En su publicación más reciente, el actor dejó ver que eliminó casi por completo su barba, dándole una apariencia diferente a la cual luce en pantalla.

"Back to the moustache (de vuelta al bigote)", escribió en el video, que ya suma más de 16 mil "me gusta".

Como era de esperarse, varios usuarios reaccionaron ante el post y dejaron sus opiniones sobre el cambio. "Lo que te hagas te queda bien", "Te sacaste años", "Con todo es estilo", fueron algunos de los comentarios que se leen.

Nuevo horario de "Amar Profundo"

Debido al estreno de la exitosa producción turca, "Traicionada", Mega modificará la programación de sus noches, y "Amar Profundo" se emitirá en un horario diferente al habitual.

Revisa a continuación cómo quedará la parrilla programática desde este lunes 4 de abril:

Meganoticias Prime

Traicionada

Amar Profundo

