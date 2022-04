"Ya no quiero hablar": Eduardo Yáñez pide que no lo comparen con Will Smith por la cachetada que le dio a un reportero

Eduardo Yáñez interpreta uno de los retos más grandes de su carrera profesional con la personificación de una mujer trans, al mismo tiempo enfrenta a las críticas de la comunidad LGBT, que se queja por la falta de representación en el mundo de la televisión.

La polémica que involucra al actor surge en medio del escándalo de la cachetada de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar, que hizo recordar el encontronazo del intérprete con un periodista hace tres años, al que le dio una bofetada, convirtiéndose en blanco de memes y chistes.

Al respecto, Yáñez no quiso opinar sobre el escándalo que sacudió a los galardones más importantes de la industria del cine norteamericano y evadió el tema ante las preguntas de los periodistas.

"Ya basta de hablar de eso, en buena onda. Tengo, aproximadamente, 40 años de actor y no creo que una cachetada es lo que he hecho en mi carrera; entonces, ya no quiero hablar de eso", dijo enfáticamente el protagonista de “Amores verdaderos”, según reseñó People en español.

Así se ve Eduardo Yáñez vestido de mujer

Aunque Eduardo Yañez es conocido por ser un galán de telenovelas, su talento y profesionalismo le permite dar vida a cualquier personaje en la televisión. Así es como el actor azteca da vida en la nueva serie “Mi Tío” de Amazon Prime Video a una mujer trans.

En una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, se puede ver al actor en la piel de su personaje. En la publicación, aparece frente a un espejo usando una peluca de color negro mientras habla por teléfono.

En otras serie de tres imágenes, se puede ver más al detalle el carácter de su personaje. El actor aparece con un vestido negro y un cardigan en tono marrón. También mostró parte de los tras cámaras de las grabaciones.

Críticas de la comunidad LGBT+

Esta actuación de Eduardo Yáñez le ha costado una avalancha de comentarios por parte de la comunidad LGBT+ en las redes sociales, que se quejan de las pocas oportunidades que tienen sus miembros en el mundo de la televisión y el cine.

“¿Neta el pendejete de Eduardo Yáñez como mujer trans? ¿Por qué no contrataron a una verdadera actriz trans para interpretar? El styling y el simple hecho que lo pusieran a él fomenta la transfobia”, se quejó un usuario de twitter.

¿Neta el pendejete de eduardo yañez como mujer trans? ¿Porque no contrataron a una verdadera actriz TRANS para interpretar? El styling y el simple hecho que lo pusieran a él fomenta la transfobia. Pinche actor violento, machista. pic.twitter.com/r45qrbbPBe — la briansauria rex que dijera aykheeeeeeeee (@soybriansaurio) March 30, 2022

“Habiendo tantas morras trans tan hermosas y ponen a Eduardo Yáñez no puedo”, añadió otro usuario descontento.

Jajajajajajajaj weiii 😂 no mames habiendo tantas morras trans tan hermosas y ponen a EDUARDO YAÑEZ no puedo pic.twitter.com/vWcjJQRCKx — Hababy ✩ (@LaGuapiss) March 30, 2022

