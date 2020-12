El actor mexicano Eduardo Yáñez confesó que pasó por una etapa de profunda depresión durante la cuarentena. El episodio fue tan duro que llegó a pensar en tomar una decisión drástica sobre su vida y necesitó ayuda profesional para superarlo.

El intérprete ofreció una entrevista al programa "Hoy" de Televisa, donde contó que estuvo bajo tratamiento con cortisona, pero al dejarla su cuerpo se hizo dependiente de ella. "Caí en depresión, encima estaba solo y esa cuarentena fue muy especial", recordó el artista.

Indicó que su trabajo lo mantuvo con vida. "Tengo muchos sueños todavía... Prefiero pelear, aunque duela, que acabar con eso. Prefiero pelear", dijo convencido el artista mexicano.

A través de su cuenta en Instagram, el protagonista de "Amores Verdaderos" también habló sobre el triste momento que vivió con sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de ánimo y solidaridad.

La depresión de Eduardo Yáñez es hormonal

Eduardo Yáñez explicó que la depresión se debe a un problema hormonal, no emocional. Agregó que en otros momentos ha pasado por episodios similares. "No es la primera vez que paso por una depresión así, ya en otras ocasiones me ha sucedido".

En una entrevista anterior, declaró a la agencia EFE sobre su depresión y cómo la superó con ayuda profesional. Contó que recurrió a la cortisona para aliviar un dolor de espalda luego de terminar las grabaciones de la serie "Falsa identidad".

También dijo que su personaje en la trama Mateo Corona, le había afectado por ser "retorcido y enfermo".

Relató que un médico le advirtió sobre los riesgos del tratamiento, por lo que decidió cortarlo en el acto. "El daño fue grave, estaba muy hinchado, lo que llevó a la prensa a decir que estaba alcoholizado. Empecé a tener ansiedad, pánico, a sentirme desequilibrado", dijo.

El destacado actor de telenovelas también pasó por una etapa muy dolorosa a principios de años cuando sufrió la pérdida de su madre, María Eugenia Luévano, mejor conocida como "Maru", de quien era muy apegado.

