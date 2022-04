"Yo era el payaso de todos": Nicky Jam cuenta lo que vivió mientras estuvo en prisión

El exponente de música urbana, Nicky Jam, no siempre estuvo en la cresta de la ola. Hubo un momento en su vida que estuvieron marcadas por la depresión, las drogas, el abuso del alcohol, la ruina y la prisión.

Todas esas situaciones lo llevaron a madurar y ser más fuerte. Incluso, gracias a ello manejó mejor que otros el confinamiento por la pandemia del Covid-19.

El artista recordó esta etapa durante su presentación en el programa de Antena 3, El Hormiguero, al que acudió para promocionar su más reciente sencillo, “Ojos rojos”.

¿Por qué Nicky Jam estuvo preso?

La visita del intérprete al programa de la televisión español sirvió para divertirse, hacer retos y reflexionar sobre la vida. El presentador Pablo Motos no dudó en indagar cómo era el Nicky Jam que estuvo en la cárcel.

"Yo tuve dinero y fama a una corta edad y lo perdí todo. Toqué tierra y hoy en día Dios me dio el dinero en un buen momento, en una edad donde tengo madurez", expuso Jam al recordar la época en la que experimentó depresión, consumió drogas y estuvo preso por conducir un auto robado.

El reguetonero cree que no todo fue malo, porque también aprendió grandes lecciones que en la actualidad aún atesora.

"Aprendí a disfrutar de la libertad. Uno a veces está fuera, está en un parque y como ya lo tiene, no sabe lo grande que es, lo lindo que es. Cuando estás dentro y te dicen lo que tienes que hacer, te das cuenta de que la libertad es increíble", reflexionó.

Cuando llegó el confinamiento por el Covid-19, Jam dijo que lo manejó de una mejor manera porque él sabe lo que es estar encerrado. Incluso, de una manera más difícil.

"La gente me decía 'me estoy volviendo loco' y yo decía 'muchacho, yo estuve tres años así, entre cuatro paredes'. Para mí el Covid no es nada", afirmó.

Mientras estuvo en la cárcel, el cantante aprendió a convivir con los reos, ayudó a quien podía, hacía chistes y les daba pequeños conciertos.

“Yo era el payaso de todos”, dijo el exponente del género urbano, quien demostró su lado jocoso cuando luego se puso un par de alas e imitó a las modelos de pasarela.

