La ruptura del compromiso de Nicky Jam con su exnovia Cydney Moreau sigue dando de qué hablar, después que el reguetonero rompiera el silencio y confirmara que la relación culminó y en “buenos términos” seguían siendo amigos.

En las primeras declaraciones en el programa “Maiky Backstage”, el reconocido artista no solo dejó claro que la convivencia no había resultado, después de pasar meses en el confinamiento de la pandemia en su mansión de Miami, sino que no había posibilidad alguna de reconciliación con la joven de 25 años.

Y es precisamente el “desahogo” que mostró el cantante al ofrecer unas polémicas declaraciones sobre la ruptura del romance con la modelo estadounidense, lo que generó un revuelo entre sus fans y usuarios de las redes al acusarlo de “rompecorazones” por sus repetidos fracasos amorosos.

El “impulsivo enamorado” de Nicky Jam

El cantante arremetió en contra de quienes lo critican confesando que es un “impulsivo enamorado” durante una entrevista, que fue difundida a través de las redes sociales.

“La realidad del asunto es que necesitaba estar soltero. Yo brinqué de amor, en amor, porque yo soy muy enamorado. Brinqué de mujeres, mujeres, mujeres, porque no quería quedarme solo. Ellas mismas pagaron por eso, porque después en la convivencia me volvía loco, me daba cuenta que necesitaba la tranquilidad y estar solo”.

Cansado de los comentarios que se han generado en las redes sociales, Nicky Jam en forma jocosa explicó su percepción de ver las cosas en su vida, al enamorarse de forma arrolladora.

“Entonces es mi culpa. Por encima de todo, es mi culpa, la gente cree que todo es mi culpa, porque yo soy un charlatán, porque me enamoro, soy un impulsivo, me vuelvo loco, me enredo rápido y le digo ‘te amo, vamos a casarnos", dijo sonriendo al revelar su descontrol en el amor.

El pasado 14 de febrero de 2020, el cantante le entregó un anillo de compromiso a Cydney Moreau, por lo que reconoció que su actuación “rápida” en su vida amorosa le ha traído consecuencias: “Me muevo muy rápido. Después son ellas las que sufren las consecuencias".

Pero aun así, Nicky Jam se preguntó: “¿Me quieren echar la culpa. ¿Me quieren decir que soy el malo? Digan lo que le dé la gana”, dijo al desestimar los cientos de comentarios de sus seguidores.

A pesar de todo lo dicho, reconoció que aprendió una lección. “La verdadera situación es que de mala manera aprendí que tengo que coger mucha calma ante de enredarme en una relación, necesito tiempo para mí”.

Los fans volvieron a comentar lo apresurado del cantante para iniciar un romance: “Por eso es bueno tomarse un tiempo después de una ruptura”; “Madurez es lo que él está haciendo, peor es que se casara y a los meses un divorcio”; “No ha llegado la persona que en realidad le quite la soltería”; “Soltero entonces, no busques y no ilusiones”; “Ya estás viejo, no eres un pelado”.

