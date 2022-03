"Todavía estoy procesando lo que ocurrió": Chris Rock rompe el silencio tras ser golpeado por Will Smith

El comediante estadounidense Chris Rock rompió el silencio y habló por primera vez, a tres días de que el actor Will Smith lo golpeara durante la ceremonia de los Premios Oscar 2022.

Mientras estaba en el escenario para anunciar al ganador de la categoría a Mejor Película Documental, Rock realizó una broma a Jada Pinkett Smith, esposa de Will, quien decidió raparse debido a la alopecia que padece.

Rock comparó el pelo corto de Jada con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 "G.I. Jane". En un comienzo, Smith acogió de buena manera el chiste, pero luego se paró para golpear a Rock.

"Will Smith me acaba de dar una bofetada", fue lo primero que dijo Rock al recibir el golpe, y luego agregó que "esta fue la mejor noche en la historia de la televisión".

Las primeras declaraciones de Rock luego de su controvertido chiste en los Oscar, las realizó durante su show Ego Death Tour en Boston.

Allí, el comediante señaló a los asistentes que: "Todavía estoy procesando lo que ocurrió, así que en algún momento hablaré sobre ello. Y será serio".

Luego de haber recibido la bofetada por parte de Smith, las entradas para los shows de Chris Rock han tenido un alza considerable de ventas.

Incluso, según la plataforma de comercialización de entradas Tick Pick, indicaron que en una noche se compraron más tickets para los shows de Rock que en todo el mes anterior.

We sold more tickets to see Chris Rock overnight than we did in the past month combined.