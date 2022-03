Chris Rock es visto por primera vez en público tras ser golpeado por Will Smith en los Premios Oscar

El comediante estadounidense Chris Rock, fue visto por primera en vez en público luego de haber sido abofeteado por el actor Will Smith, en la ceremonia de los Premios Oscar 2022.

El golpe se produjo luego que Rock realizara una broma a Jada Pinkett Smith, esposa de Will, quien decidió raparse su cabello debido a la alopecia que padece.

Rock comparó el pelo corto de Jada con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 "G.I. Jane". En un comienzo, Smith acogió de buena manera el chiste, pero luego se paró para golpear a Rock.

Todo sobre Will Smith

Primera aparición pública

Chris Rock volvió a ser visto en público el martes en Boston, Estado Unidos, según informó la revista People.

El comediante de 57 años estaba vistiendo un pantalón y polerón gris con capucha, además de una chaqueta de color azul y unas zapatillas amarillas.

El comediante también estaba utilizando un jockey azul marino con bordados blancos y audífonos de color negro, los cuales no tenía puestos.

Revisa la foto

PEOPLE

"Me equivoqué... estoy avergonzado"

En tanto, la tarde del lunes, Will Smith usó sus redes sociales para ofrecerle disculpas al comediante Chris Rock.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable", comenzó señalando Will Smith en su cuenta de Instagram.

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", afirmó el actor ganador del Oscar por su papel en "King Richard".

"También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard", explicó.

Revisa la publicación de Will Smith

Todo sobre Famosos