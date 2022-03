"Estoy experto en mudar": Pancho Saavedra cuenta cómo han sido sus primeras semanas como padre

A comienzos de marzo, el presentador de televisión Francisco "Pancho" Saavedra sorprendió al revelar que junto a su pareja, Jorge Uribe, se habían convertido en padres por primera vez.

La pareja, que contrajo el Acuerdo de Unión Civil en 2018, se convirtió en padres de una niña. A semanas de la llegada de su hija, Saavedra reveló cómo han sido sus primeros días como padre.

"Es lo más lindo que me ha pasado"

A través de su cuenta de Instagram, el conductor de "Lugares que hablan" realizó una transmisión en vivo para entrevistar a la actriz Ingrid Cruz.

Al comienzo, Cruz felicitó a Saavedra por la llegada de su bebé, y él contó cómo ha vivido la paternidad.

"Estoy demasiado contento, es lo más lindo que me ha pasado en la vida, y yo creo que no hay palabras para describir lo que uno puede llegar a sentir", señaló Saavedra.

Pancho también ahondó en que lo más típico tras la llegada de un hijo es escuchar que es 'lo más lindo', y en esa línea expresó: "Pero es que sí po', es lo más lindo, es como que se te va a reventar el corazón de amor".

Con la llegada de una guagua "como que de verdad parte tu familia ahora", se sinceró, para luego acotar que con una hija mujer "uno empieza a desarrollar un lado mucho más feminista de la vida".

"Estoy experto en mudar"

Pancho Saavedra también comentó que "ya me hizo las primeras risitas y yo casi me derretí. Ahora ya estoy experto en mudar y experto en muchas cosas que antes no tenía idea y que me daban miedo".

El presentador de televisión añadió que "vas conociendo a tu hija, es un ser humano sintiente, estimularla con sus primeras cositas, de verdad es muy heavy. Sus ojos, ahora abre los ojos... unas pepas gigantes, así que no puedo más de felicidad".

Debido a la pandemia, "todavía no le doy besitos tan intensos, porque con la cosa del Covid... además faltan sus vacunas de los dos meses. Los dos con el Coke decimos un poco menos de intensidad en este tiempo, hasta que tenga todas sus vacunas", finalizó el presentador de televisión.

Revisa el live de Pancho Saavedra

Todo sobre Famosos chilenos