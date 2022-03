"Espero que su matrimonio no sea como el mío": El consejo que le dio Miley Cyrus a una pareja de novios en Brasil

Tal vez no fue el consejo más dulce, pero sí el más sincero. Al menos desde las perspectiva de Miley Cyrus, quien siempre se caracteriza por romper las reglas. Esta vez la joven aconsejó a una pareja en Brasil sobre el matrimonio y les deseó suerte para que a diferencia del suyo con Liam Hemsworth, su unión no fuera un desastre.

Todo ocurrió en el festival musical Lollapalooza Brasil 2022, donde se presentó en el marco de su gira por América Latina. En un momento del show, la recordada "Hannah Montana" subió al escenario a una pareja que diez años antes se había conocido en uno de sus conciertos y ahora planean casarse.

Miley Cyrus se sincera sobre su fallido matrimonio

La talentosa y excéntrica cantante nunca pierde la oportunidad de hablar de su experiencia mientras estuvo casada con el actor Liam Hemsworth, con quien vivió un romance de idas y venidas desde que tenía 16 años. En 2018 la pareja se casó en una boda secreta, pero solo ocho meses después se divorciaron.

A la intérprete el matrimonio le dejó un mal sabor de boca y así lo hace saber cada vez que tiene oportunidad de hablar sobre el tema. En Brasil hizo lo mismo y mientras la pareja de enamorados se juraba amor eterno, Miley les daba un particular consejo.

“Espero que su matrimonio sea mejor que el mío, porque el mío fue un desastre”, comentó la cantante con total sinceridad. Pese al comentario no dudo en darles las bendición y mostrarse feliz por los novios.

Cyrus no es reservada cuando se trata de hablar de su experiencia durante su corta unión matrimonial. Ella tomó la decisión de casarse con Hemsworth, justo después del incendio que acabó con su casa en Malibú.

Según informa DailyMail, al parecer, ella vio en la boda una manera de preservar una etapa de su vida que luego debió soltar, previamente contó que la relación estaba rodeada de mucho drama y conflicto.

“Había demasiados conflictos... Cuando llego a casa, quiero que alguien me ancle. No me gusta el drama ni las peleas”, dijo en aquel entonces

