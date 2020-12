Miley Cyrus y Liam Hemsworth se divorciaron oficialmente en enero de este año y, desde entonces, ambos siguieron sus vidas por separado. De hecho, hasta rehicieron sus vidas con otros amores, de los que hoy disfrutan plenamente.

A un año de este divorcio, la cantante norteamericana ha rememorado su relación al destacar que su amor por el actor sigue tan intacto como antes: “Realmente todavía lo amo y lo amaré mucho toda mi vida. Siempre lo haré”, dijo en el famoso programa de radio "The Howard Stern Show".

A pesar de este amor, la intérprete de “Wrecking Ball” aseguró que ya no son los mismos luego del incendio que hubo en su casa de Malibú, que destruyó por completo sus recuerdos del pasado.





“Nuestra casa se quemó. Por aquel entonces estábamos comprometidos, no sé si realmente pensábamos que nos íbamos a casar algún día, pero cuando perdimos nuestra casa en Malibú, todo cambió”, reconoció Miley.

“Cuando ocurrió yo estaba en Sudáfrica, no podía volver, y solo podía pensar que mis animales estaban atados a un poste en la playa. Lo perdí todo. Por ejemplo, tenía Polaroids de Elvis que logré que me regalaran las abuelas de un par de amigos”, reveló.

Recordando cómo fue el incendio, Cyrus confesó que “tenía tanto allí guardado y todo se fue de repente por culpa del incendio... Cada canción que había escrito, cada fotografía mía que me habían dado mis padres, todos mis guiones, lo perdí todo. Y al tratar de volver a reconstruir eso, en lugar de decir ‘Oh, la naturaleza hizo algo que no pude hacer por mí misma; me obligó a olvidar mi pasado’, decidí correr hacia el fuego”.

Una situación que llevó a la artista a sumergirse en una gran depresión: “En lugar de tirar hacia adelante y comenzar de nuevo, simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos Liam y yo”.

Foto AFP

El “conflicto” y la separación

“Realmente todavía lo amo y lo amaré mucho toda mi vida. Siempre lo haré”, dijo la cantante en la entrevista, dejando sorprendido a sus seguidores, quienes pensaron que Cyrus se refería a un posible “retorno de la relación”. Sin embargo, en la misma conversación acotó que nunca podrá volver a ser lo mismo de antes.

“Después del incendio hubo demasiado conflicto entre nosotros y yo, cuando llego a casa, quiero tener al lado alguien que me ancle. No me gusta el drama o las peleas”, dijo. Ante estas reiteradas discusiones, ambos tomaron la decisión de separarse luego de ocho meses de matrimonio.

Ahora, Hemsworth decidió apartarse del foco mediático y centrarse en el deporte, el trabajo y en su nueva relación amorosa con la modelo Gabriella Brooks. En lo que respecta a Cyrus, se ha mantenido en la polémica. Primero por su relación fallida con la bloguera Kaitlynn Carter, luego su potente amistad con Cody Simpson, su operación de las cuerdas vocales, y ahora su recién estrenado disco, que la ha llevado al éxito musical.

Más noticias de famosos